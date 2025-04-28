Конкурс на лучшую укладку в женской колонии провели на севере Казахстана
По информации Петропавловск.news, мероприятие организовано с целью формирования у осужденных практических навыков, востребованных на рынке труда, а также повышения уровня личной мотивации и самооценки, что является важной частью подготовки к последующей интеграции в общество.
Фото: pkzsk.info
Ведущей мастер-класса выступила профессиональный парикмахер-универсал с более чем 10-летним стажем Екатерина Виль. В практической части занятия приняли участие две осужденные, на примере которых продемонстрированы современные техники укладки волос.
Во время обучающего мероприятия участницы ознакомились с основами парикмахерского дела, изучили методы индивидуального подбора прически, современные техники укладки, правила ухода за волосами и использования профессиональных инструментов и средств.
Осужденным предложили доступные и качественные стайлинг-продукты, что также может быть полезным в дальнейшем трудоустройстве. По окончании мастер-класса все участницы получили сертификаты.
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