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Общество

Конкурс на лучшую укладку в женской колонии провели на севере Казахстана

Женщина, наручники, тюрьма, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 05:20 Фото: pexels
В женской колонии на севере Казахстана прошел мастер-класс на тему "Искусство укладки: от классики до трендов", сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, мероприятие организовано с целью формирования у осужденных практических навыков, востребованных на рынке труда, а также повышения уровня личной мотивации и самооценки, что является важной частью подготовки к последующей интеграции в общество.

Фото: pkzsk.info

Ведущей мастер-класса выступила профессиональный парикмахер-универсал с более чем 10-летним стажем Екатерина Виль. В практической части занятия приняли участие две осужденные, на примере которых продемонстрированы современные техники укладки волос.

Во время обучающего мероприятия участницы ознакомились с основами парикмахерского дела, изучили методы индивидуального подбора прически, современные техники укладки, правила ухода за волосами и использования профессиональных инструментов и средств.

Осужденным предложили доступные и качественные стайлинг-продукты, что также может быть полезным в дальнейшем трудоустройстве. По окончании мастер-класса все участницы получили сертификаты.

Ранее сообщалось, что масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан" прошла в Жамбылской области.

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Аксинья Титова
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