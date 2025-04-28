Возвращенные активы работают на благо народа

В субботу, 26 апреля 2025 года, состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени в рамках начала строительства новой музыкальной школы искусств в селе Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области.

В мероприятии приняли участие аким и прокурор области, представитель Генеральной прокуратуры, местные старейшины и почетные жители села.

Фото: gov.kz

Строительство данной школы является одним из первых социальных проектов, одобренных правительством в рамках поручений главы государства об эффективном использовании возвращенного капитала на благо народа.

Участники поздравили местных жителей с началом строительства и выразили уверенность, что новая школа даст им возможность на деле ощутить пользу от проводимой государством работы по возврату активов.

После слов напутствия и пожеланий местного старейшины участники в торжественной обстановке заложили капсулу времени для будущих поколений.

Фото: gov.kz

Отметим, что ранее в селе функционировала музыкальная школа, построенная в 1974 году, которая находилась в аварийном состоянии и не подлежала ремонту.

Фото: gov.kz

Новая школа стоимостью 890 млн тенге будет рассчитана на 300 ученических мест и позволит принимать учеников из соседних сел.

Всего на сегодня в пользу государства возвращены активы на сумму порядка 610 млрд тенге, из которых 506 млрд тенге – денежные средства, 103 млрд тенге – имущество.

Фото: gov.kz

По поручению главы государства правительством из Специального государственного фонда выделены средства для реализации 280 социальных объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, а также для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Все проекты являются частью комплексного подхода к развитию населенных пунктов и призваны дать мощный импульс развитию ключевой инфраструктуры, от которой напрямую зависят комфортные условия для проживания.

Следует подчеркнуть, что реализация целей и задач Закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" соответствует эффективному обеспечению принципа "Закон и Порядок".

Работа в данном направлении продолжается.