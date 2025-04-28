Астанчанин через суд хотел вернуть 5 млн тенге, подаренные женщине во время отношений

В Астане мужчина подал в суд на женщину, чтобы взыскать с нее 5 млн тенге, которые он ей перевел, пока у них были отношения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в межрайонном суде по гражданским делам 28 апреля, истец указал, что познакомился с ответчицей в интернете и вел с ней переписку по мессенджеру WhatsApp. Во время общения она обращалась к нему с просьбами помочь материально, так как у нее проблемы со здоровьем. И мужчина перевел ей деньги через банковское приложение.

Однако во время судебных разбирательств было установлено, что между сторонами были личные (романтические) отношения.

"В рамках которых истец добровольно оказывал материальную помощь. Доказательства наличия между сторонами обязательств по договору займа не представлены. Переводы через сервис Kaspi не содержали условий о возврате либо других обязательств ответчицы. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска. Так как, согласно статье 954 Гражданского кодекса, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения деньги, перечисленные получателю в качестве благотворительности, материальной помощи или в качестве дара", – пояснили в суде.

И суд отказал астанчанину в удовлетворении иска. Он обжаловал его, но постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда Астаны оно оставлено без изменений.

Судебный акт вступил в законную силу.

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