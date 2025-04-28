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Общество

11 машин, квартиры и землю на 181 млн тенге конфисковали у двоих продавцов песка

Добыча песка, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 10:46 Фото: wikimedia
В Семее будут судить двух бизнесменов, которые незаконно добывали песок и продавали его заводам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 апреля рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).

"Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года на территории Семея занимались без соответствующей лицензии самовольной добычей песка и его реализацией. В результате подозреваемыми незаконно добыто более 68 тыс. тонн песка, государству причинен ущерб на сумму 272 млн тенге", – сказано в сообщении.

В дальнейшем подозреваемые продавали песок заводам-производителям строительных материалов через ИП, используя поддельные сертификаты соответствия.

"Преступный доход от реализации составил более 150 млн тенге. Часть из этих денежных средств подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 млн тенге. В числе активов – 11 автомашин, две квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн тенге", – рассказали в АФМ.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта.

16 апреля 2025 года в АФМ рассказали о приговоре троим астанчанам, организовавшим деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей. Количество энергии, которую они потребляли, можно сопоставить с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса. Судом в доход государства конфисковано имущество стоимостью свыше 900 млн тенге: две машины (Toyota Camry, Nissan Juke), а также майнинговое оборудование.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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