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События

У астанчан государство изъяло имущество на 1 млрд тенге: АФМ показало видео их "бизнеса"

Астана, приговор майнерам, имущество, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 10:16 Фото: pixabay
В Астане осудили троих человек, которые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей. Количество энергии, которую они потребляли, можно сопоставить с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 16 апреля напомнили, что сумма незаконно добытых цифровых активов в эквиваленте составила более 143 млн тенге.

"В ходе обыска изъято 1257 асикмайнеров (оборудование для добычи цифровых активов), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Приговором суда они признаны виновными по ст. 214 ч. 2 УК и им назначено наказание в виде штрафа", – сообщили в АФМ.

Судом в доход государства конфисковано имущество стоимостью свыше 900 млн тенге: две машины (Toyota Camry, Nissan Juke), а также майнинговое оборудование.

Кроме того, судом взыскана сумма преступного дохода в размере 143,2 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Астане майнинг-ферма потребляла энергию, как целый район. Цифровые активы добывали без соответствующей лицензии. В ходе расследования изъято почти 1300 единиц майнингового оборудования, промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Следствием установлена неуплата за электрическую энергию на сумму 25,3 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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