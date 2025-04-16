У астанчан государство изъяло имущество на 1 млрд тенге: АФМ показало видео их "бизнеса"
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 16 апреля напомнили, что сумма незаконно добытых цифровых активов в эквиваленте составила более 143 млн тенге.
"В ходе обыска изъято 1257 асикмайнеров (оборудование для добычи цифровых активов), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Приговором суда они признаны виновными по ст. 214 ч. 2 УК и им назначено наказание в виде штрафа", – сообщили в АФМ.
Судом в доход государства конфисковано имущество стоимостью свыше 900 млн тенге: две машины (Toyota Camry, Nissan Juke), а также майнинговое оборудование.
Кроме того, судом взыскана сумма преступного дохода в размере 143,2 млн тенге.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Астане майнинг-ферма потребляла энергию, как целый район. Цифровые активы добывали без соответствующей лицензии. В ходе расследования изъято почти 1300 единиц майнингового оборудования, промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Следствием установлена неуплата за электрическую энергию на сумму 25,3 млн тенге.