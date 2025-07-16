Казахстан ждет резкое похолодание

Север Казахстана зальет дождями, юг накроет 46-градусная жара. Как отмечено в прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет" на 17, 18 и 19 июля 2025 года, страну ожидают погодные качели, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами.

"17 июля они пройдут на западе, 18 июля – на северо-западе, 18-19 июля – на севере, 19 июля в центре РК сильные дожди, град, шквал". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, как уточнили метеорологи, по республике ожидается усиление ветра.

Что касается температуры, то ее фон будет весьма контрастным.

На западе, юго-западе страны в предстоящие дни ожидается очень сильная жара до +41+44°C;

на юго-востоке – +42+43°C;

17 июля на северо-западе, 18 июля в центре республики очень сильная жара +40°C;

18-19 июля на юге – +45+46°C;

в северных регионах в конце периода ожидается понижение температуры ночью до +8+18°C, днем до +17+25°C.

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