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Общество

Казахстан ждет резкое похолодание

Казгидромет, погода, похолодание на севере, жара на юге, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 11:48 Фото: pexels
Север Казахстана зальет дождями, юг накроет 46-градусная жара. Как отмечено в прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет" на 17, 18 и 19 июля 2025 года, страну ожидают погодные качели, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами.

"17 июля они пройдут на западе, 18 июля – на северо-западе, 18-19 июля – на севере, 19 июля в центре РК сильные дожди, град, шквал".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, как уточнили метеорологи, по республике ожидается усиление ветра.

Что касается температуры, то ее фон будет весьма контрастным.

  • На западе, юго-западе страны в предстоящие дни ожидается очень сильная жара до +41+44°C;
  • на юго-востоке – +42+43°C;
  • 17 июля на северо-западе, 18 июля в центре республики очень сильная жара +40°C;
  • 18-19 июля на юге – +45+46°C;
  • в северных регионах в конце периода ожидается понижение температуры ночью до +8+18°C, днем до +17+25°C.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 11:48
Пекло и пожарная опасность: что ждет Казахстан 16 июля

Ранее мы рассказывали, что жаркая погода приводит к ухудшению условий труда. Поэтому специалисты дали ряд рекомендаций, которые стоит соблюдать в условиях повышенной температуры воздуха.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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