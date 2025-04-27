Шквал и грозы обрушатся на РК: в Астане и во всех областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 17 областях Казахстана на 28-29 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20, на западе области временами 25 м/с. В Караганде ожидаются днем гроза, град. Ветер юго-западный, днем порывы 16 м/с.



Ночью на западе, севере, востоке области Улытау ожидаются гроза, град, днем на севере, востоке области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В Петропавловске ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. 29 апреля в области ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.



В Акмолинской области ночью ожидается на западе, юге, востоке, днем на большей части гроза. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Днем на западе, севере, юге области град. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. 29 апреля в области ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.



Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, ночью в горных районах области, днем на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте 28 апреля ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе области сохранится, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В Астане ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. 29 апреля ожидается ветер западный 15-20, временами порывы 25 м/с.



В Северо-Казахстанской области днем на юге ожидается сильный дождь. Ночью на юге, востоке, днем на большей части области ожидается гроза. Днем на западе, юге области ожидается град. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.



На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На северо-востоке, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Ночью в области Абай ожидается гроза, днем на севере области гроза. Ветер южный с переходом на западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ночью и утром ожидается гроза. Ветер южный с переходом на западный, порывы 15-20, ночью временами 23 м/с.



Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, востоке, юге области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15-20, ночью временами 23 м/с.



Ночью на севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.



В горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза, днем град. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 18 м/с.



Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза, днем на западе, севере области гроза. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



В Алматинской области ожидается ветер юго-восточный, на севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на севере, в центре 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Днем на юге, востоке области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, ночью на востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, в северной половине области порывы 23-28 м/с. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем 15-20, порывы 23 м/с. 29 апреля в области ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 28 по 30 апреля 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

