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Общество

Появились промежуточные итоги основного ЕНТ-2025: у скольких абитуриентов аннулировали результаты

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 12:44 Фото: Национальный центр тестирования
В Национальном центре тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана 30 июня 2025 года предоставили промежуточные итоги по основному единому национальному тестированию (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с момента старта основного ЕНТ тестирование прошли 326 тыс. раз. Из них:

  • 72% абитуриентов набрали пороговые баллы;
  • средний балл – 67 балл;
  • максимальный балл – 140 баллов;
  • 657 тестируемых с особыми образовательными потребностями.

В НЦТ уточнили, что за нарушение правил были аннулированы результаты 550 человек. А именно:

  • возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов лишились 260 абитуриентов;
  • за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 289 человек;
  • по результатам проверки видеозаписей тестирования был аннулирован сертификат 1 человека;
  • посторонние лица не выявлены.

Вместе с тем сообщается, что:

  • 18% участников выбрали комбинацию предметов "Математика-Физика",
  • 16% – "Биология-Химия",
  • 13% – "Творческие экзамены".

Кроме того, в наццентре добавили, что абитуриенты сдавали тестирование на:

  • казахском языке – 76%;
  • на русском языке – 24%;
  • на английском языке – 253 человека.

Фото: Telegram/uto92

Отметим, что основное ЕНТ продлится до 7 июля.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 12:44
Абитуриентам Казахстана предоставили календарь с важными датами

В Казахстане основное ЕНТ стартовало 16 мая 2025 года. Позднее стало известно, что максимальные 140 баллов набрал выпускник из Туркестанской области. 27 июня стало известно, что выпускница из Астаны тоже набрала 140 баллов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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