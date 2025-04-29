#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
Общество

Особняк Масимова перейдет на баланс акимата Астаны под социальные нужды

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 06:00 Фото: Zakon.kz
Элитную недвижимость Карима Масимова, расположенную в районе Нұра, мкр. Караоткель передадут на баланс акимата Астаны для социальных нужд, сообщает Zakon.kz.

Торги на повышение цены должны были начаться 13 мая со стартовой цены 1,68 млрд тенге, а гарантийный взнос составлял 118 млн тенге. Но его больше не будут продавать. Недвижимость изъяли для социальных нужд.

Об этом 28 апреля проинформировала компания по управлению возвращенными активами.

"Поступил официальный запрос от акимата Астаны о передаче указанного объекта недвижимости для использования в целях удовлетворения социальных потребностей города. Учитывая социальную значимость обращения и нормы законодательства, объект был снят с плана электронных торгов. Дальнейшее использование будет определено в установленном порядке с учетом интересов местного исполнительного органа", – говорится в сообщении.

Впервые этот особняк пытались продать 25 февраля 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: