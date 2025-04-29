Особняк Масимова перейдет на баланс акимата Астаны под социальные нужды

Элитную недвижимость Карима Масимова, расположенную в районе Нұра, мкр. Караоткель передадут на баланс акимата Астаны для социальных нужд, сообщает Zakon.kz.

Торги на повышение цены должны были начаться 13 мая со стартовой цены 1,68 млрд тенге, а гарантийный взнос составлял 118 млн тенге. Но его больше не будут продавать. Недвижимость изъяли для социальных нужд.

Об этом 28 апреля проинформировала компания по управлению возвращенными активами.

"Поступил официальный запрос от акимата Астаны о передаче указанного объекта недвижимости для использования в целях удовлетворения социальных потребностей города. Учитывая социальную значимость обращения и нормы законодательства, объект был снят с плана электронных торгов. Дальнейшее использование будет определено в установленном порядке с учетом интересов местного исполнительного органа", – говорится в сообщении.

Впервые этот особняк пытались продать 25 февраля 2025 года.