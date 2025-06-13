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Общество

История с особняком Масимова получила неожиданный поворот

История с особняком Масимова получила неожиданный поворот, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 11:40 Фото: e-kazyna.kz
Перейдет ли элитная недвижимость экс-председателя КНБ Карима Масимова на баланс акимата Астаны, рассказали Zakon.kz в столичном управлении активов и государственных закупок.

О том, что особняк Масимова (район Нура, мкр. Караоткель) снят с торгов и перейдет на баланс акимата Астаны под социальные нужды, стало известно в апреле 2025 года.

"В настоящее время принятие вышеуказанного здания в коммунальную собственность не планируется", – сообщили в ГУ "Управление активов и государственных закупок города Астаны" сегодня, 13 июня.

Впервые этот особняк пытались продать 25 февраля 2025 года. Торги на повышение цены должны были начаться 13 мая со стартовой цены 1,68 млрд тенге, а гарантийный взнос составлял 118 млн тенге.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2025 11:40
Подпадут ли под амнистию осужденные известные личности

24 апреля 2023 года Карима Масимова осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. 14 ноября 2024 года стало известно, что в отношении него завели новые уголовные дела. По данным КНБ, его подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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