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Пособия по инвалидности: кто и сколько получает в Казахстане в 2025 году

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 09:45 Фото: Zakon.kz
По данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 29 апреля 2025 года, в Казахстане проживают более 737 тыс. лиц с инвалидностью (ЛСИ). В ведомстве уточнили, что средний размер выплаты составляет 78 763 тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно статистическим данным МТСЗН, из 737,4 тыс. ЛСИ, проживающих в Казахстане:

  • 415,9 тыс. человек трудоспособного возраста (56,4%),
  • 206,8 тыс. – пенсионного возраста (28,0%),
  • 114,7 тыс. – дети до 18 лет (15,6%).

Также отмечено, численность получателей государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности составляет 541,1 тыс. человек.

Стоит уточнить, что ГСП зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год:

"На 1 апреля 2025 года средний размер ГСП по инвалидности составил 78 763 тенге".

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к пособиям из бюджета осуществляются соцвыплаты по случаю утраты трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Размеры выплат также индивидуальны и зависят от:

  • среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года;
  • коэффициентов утраты трудоспособности;
  • стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

На 1 апреля 2025 года социальную выплату по случаю утраты трудоспособности получили более 90,6 тыс. человек на общую сумму 12,8 млрд тенге:

"По состоянию на 1 апреля средний размер соцвыплаты составляет 47 053 тенге".

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 09:45
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16 апреля в МТСЗН назвали размеры пособий казахстанцам, кто потерял здоровье или близких.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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