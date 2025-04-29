Пособия по инвалидности: кто и сколько получает в Казахстане в 2025 году
Согласно статистическим данным МТСЗН, из 737,4 тыс. ЛСИ, проживающих в Казахстане:
- 415,9 тыс. человек трудоспособного возраста (56,4%),
- 206,8 тыс. – пенсионного возраста (28,0%),
- 114,7 тыс. – дети до 18 лет (15,6%).
Также отмечено, численность получателей государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности составляет 541,1 тыс. человек.
Стоит уточнить, что ГСП зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год:
"На 1 апреля 2025 года средний размер ГСП по инвалидности составил 78 763 тенге".
Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к пособиям из бюджета осуществляются соцвыплаты по случаю утраты трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).
Размеры выплат также индивидуальны и зависят от:
- среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года;
- коэффициентов утраты трудоспособности;
- стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
На 1 апреля 2025 года социальную выплату по случаю утраты трудоспособности получили более 90,6 тыс. человек на общую сумму 12,8 млрд тенге:
"По состоянию на 1 апреля средний размер соцвыплаты составляет 47 053 тенге".
16 апреля в МТСЗН назвали размеры пособий казахстанцам, кто потерял здоровье или близких.