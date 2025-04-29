Пособия по инвалидности: кто и сколько получает в Казахстане в 2025 году

По данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 29 апреля 2025 года, в Казахстане проживают более 737 тыс. лиц с инвалидностью (ЛСИ). В ведомстве уточнили, что средний размер выплаты составляет 78 763 тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно статистическим данным МТСЗН, из 737,4 тыс. ЛСИ, проживающих в Казахстане:

415,9 тыс. человек трудоспособного возраста (56,4%),

206,8 тыс. – пенсионного возраста (28,0%),

114,7 тыс. – дети до 18 лет (15,6%).

Также отмечено, численность получателей государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности составляет 541,1 тыс. человек.

Стоит уточнить, что ГСП зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год:

"На 1 апреля 2025 года средний размер ГСП по инвалидности составил 78 763 тенге".

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к пособиям из бюджета осуществляются соцвыплаты по случаю утраты трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Размеры выплат также индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года;

коэффициентов утраты трудоспособности;

стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

На 1 апреля 2025 года социальную выплату по случаю утраты трудоспособности получили более 90,6 тыс. человек на общую сумму 12,8 млрд тенге:

"По состоянию на 1 апреля средний размер соцвыплаты составляет 47 053 тенге".

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