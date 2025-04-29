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"Немедленно покиньте место происшествия": к алматинцам обратились с предупреждением

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 10:52 Фото: Zakon.kz
29 апреля 2025 года к жителям Алматы обратились с предупреждением о соблюдении мер безопасности, сообщает Zakon.kz.

Во всех районах города с 21 апреля по 6 мая проводятся гидравлические испытания тепловых сетей.

"В эти дни ежедневно с 4:00 до 7:00 часов, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности!" – сказано в сообщении ТОО "Алматинские тепловые сети".

В организации предупреждают, что, несмотря на соблюдение всех мер безопасности, в отдельных случаях возможны локальные технические отклонения, такие как появление влаги на поверхности или повреждение покрытия.

"В таких случаях не принимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о случившемся в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 / 341-07-77 (доб. 1011 или 1014), единый номер – 109", – обратились в ТОО.

График проведения испытаний теплосетей размещен на сайте предприятия alts.kz.

Ранее с предупреждением по поводу 30 апреля 2025 года к алматинцам обратились в Департаменте по чрезвычайным ситуациям. В городе пройдет общегородская сейсмотренировка, в связи с чем прозвучат сирены.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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