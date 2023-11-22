Гололед и ветер: к алматинцам обратились с предупреждением

В Алматы 23, а также 29 и 30 ноября прогнозируют усиление ветра. Кроме того, возможен снег и понижение температуры. Жителей и гостей города просят соблюдать меры предосторожности, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Управления развития коммунальной инфраструктуры города также сказано, что на дорогах и тротуарах прогнозируют гололед.

"На проезжей части дорог возможно возникновение обледенений, накатов, в связи с чем призываем водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков". Пресс-служба Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы

И пешеходам следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, быть максимально бдительными, переходить проезжую часть, убедившись, что водитель вас видит и пропускает.

"В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ. В целях обеспечения беспрепятственного пропуска воды по арычным сетям с утра 22 ноября акиматами районов, силами 42 бригад организованы работы по очистке арычных сетей и переходов. Для предупреждения и ликвидации возможных подтоплений с начала выпадения осадков планируется выход 37 дежурных бригад, 168 ед. спецтехники, 23 мотопомп и 524 дорожных рабочих. Заготовлено 1900 мешков с песком". Пресс-служба Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Для осуществления противогололедных работ привлечено 10 подрядных организаций, 818 ед. техники и 1240 дорожных рабочих.

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В столице Казахстана также обещают непогоду. Помимо этого, в пресс-службе АО "КазАвтоЖол" заявили о закрытии участков дорог в трех регионах Казахстана.