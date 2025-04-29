Казахстанским учителям угрожают "проверками по указу Токаева"

Учителя Казахстана получают звонки и рассылки с неизвестных номеров. Собеседники представляются сотрудниками Антикоррупционной службы и Комитета национальной безопасности (КНБ), сообщает Zakon.kz.

Так, в рассылке сказано, что якобы президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о проверке всех образовательных учреждений из-за высоких коррупционных рисков.

Специалисты Stopfake.kz обратились за комментарием в пресс-службу Министерства просвещения.

Фото: Stopfake.kz

В ответе ведомства за 29 апреля 2025 года сказано, что данная информация не соответствует действительности.

Также отмечено, что контроль и надзор в сфере образования осуществляются строго в рамках законодательства в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса.

Формами государственного контроля являются:

Проверка на соответствие квалификационным требованиям (КВТ) – проводится не реже одного раза в год в отношении лицензируемых видов деятельности.

Профилактический контроль с посещением – осуществляется не реже одного раза в полугодие на основании системы управления рисками через автоматизированную информационную систему.

Профилактический контроль без посещения (государственная аттестация) – проводится один раз в пять лет.

Внеплановые проверки – проводятся исключительно по обращениям граждан, поручениям правоохранительных органов либо иным предусмотренным законом основаниям.

В заявлении министерства еще особо подчеркнуто, что объектами контроля и проверок являются организации образования, а не отдельные педагоги.

"Призываем вас быть бдительнее и руководствоваться только официальной информацией". Пресс-служба Министерства просвещения РК

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