Общество

Работали без проверки санврачей: глава Минздрава о частных лагерях отдыха

Дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 11:42 Фото: pexels
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании правительства 26 мая 2026 года озвучила результаты проверки детских лагерей отдыха, передает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова заявила, что каждая организация летнего оздоровительного отдыха детей до начала сезона обязана получить санитарно-эпидемиологическое заключение. В рамках процедуры, добавила она, проводятся лабораторно-инструментальные исследования, включая контроль качества питьевой воды, воды бассейнов и пляжных зон, а также оценка микроклимата и освещенности помещений.

"В текущем сезоне, по информации Министерства просвещения, планируется открытие 187 летних оздоровительных организаций. Вместе с тем отмечается недостаточный уровень готовности летних оздоровительных организаций. На сегодняшний день только 53% (99 объектов) подали заявления, из них к приему детей готовы 33% (33 объект). Низкий уровень готовности отмечается в Костанайской – 8% (1 из 12), Восточно-Казахстанской – 17% (2 из 11), Карагандинской – 27% (3 из 10), Алматинской – 38% (17 из 44), Западно-Казахстанской – 38% (6 из 16) областях", – сказала министр здравоохранения.

Беспокоит ее и деятельность частных лагерей без соответствующих разрешительных документов.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено 14 частных лагерей, осуществлявших деятельность без санитарно-эпидемиологических заключений. По всем выявленным фактам материалы направлены в органы прокуратуры, полиции, местные исполнительные органы и приняты соответствующие меры", – подчеркнула Альназарова.

Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала, как будет организован летний отдых детей.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
