Некоторые лекарства и медуслуги хотят освободить от уплаты НДС в Казахстане

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 29 апреля 2025 года рассказала, какие риски несет повышение ставки НДС для сферы здравоохранения. Такая норма предлагается проектом нового Налогового кодекса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметила, что, согласно действующему Налоговому кодексу, импорт и реализация лекарств, а также медуслуги освобождены от НДС.

"В проекте Налогового кодекса, который сегодня находится на рассмотрении Парламента, данная норма исключается. Изначально предполагалось 10-процентное НДС. Сегодня после обсуждений мы пришли к мнению по установлению пониженной ставки НДС для лекарств и медуслуг с 2026 года: в размере 5%. Объемы услуг в рамках ГОБМП и услуг ОСМС будут полностью освобождены от НДС. И будет сформирован перечень лекарств и медуслуг, независимо от форм собственности, которые буду освобождаться от НДС. Это социально чувствительный перечень препаратов, наиболее часто закупаемый", – заявила глава Минздрава.

Она заверила, что медуслуги, которые сегодня оказываются в частных медорганизациях, вопросы паллиативной помощи, онкологической помощи будут тоже освобождены от НДС. Перечень, по словам Альназаровой, сейчас разрабатывается.

Ранее министр здравоохранения сообщила, что в Казахстане врачей скорой помощи оснастят видеожетонами до конца 2025 года. Эта мера направлена на их защиту от нападений.