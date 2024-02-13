Почему в Казахстане не будут повышать ставку НДС

Новый министр финансов Мади Такиев на пресс-конференции в правительстве 13 февраля 2024 года рассказал, чем объясняется решение не повышать ставку НДС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мади Такиев напомнил, что на протяжении последних 1,5 лет в Казахстане обсуждается проект нового Налогового кодекса. И в ее рамках было предложено повысить ставку НДС с нынешних 12% до 16%.

"На сегодня пришли к мнению, что повышение ставки не требуется, это может негативно отразится на бизнесе и обществе. Для этого не нужно никакого постановления, у нас сейчас в законе 12%", – пояснил министр.

Он добавил, что к такому решению Кабмин пришел после диалога с бизнесом.

"Это не качели, это у нас такой сложился диалог правительства с бизнесом. То, что вы говорите об НДС, он обсуждался, мы готовы выносить на уровень общества все те новые нормы, которые будут будоражить общество, услышали мнение, проанализировали заново, принято, что не надо так делать", – резюмировал Мади Такиев.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане ставка НДС повышаться не будет.