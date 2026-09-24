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Общество

В Астане растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 17:06 Фото: Zakon.kz
Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Астане Айгул Шагалтаева на брифинге 24 сентября 2026 года рассказала, какие вирусы циркулируют в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Айгул Шагалтаева отметила, что в текущем эпидемическом сезоне в Астане зарегистрировано 313 173 случая ОРВИ. По ее словам, показатель заболеваемости составил 20 486,1 на 100 тыс. населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона заболеваемость увеличилась в 1,1 раза.

"Доля детей в возрасте до 14 лет среди заболевших составила 57,9%. Показатель заболеваемости среди детей этой возрастной группы достиг 41 963,1 на 100 тыс. населения, что на 24% выше показателя аналогичного периода прошлого сезона. За последнюю отчетную неделю, с 10 по 16 сентября, зарегистрировано 3 973 случая ОРВИ, в том числе 2 323 случая среди детей до 14 лет", – добавила она.

Она также привела данные дозорного эпидемиологического надзора за гриппом.

"В сезоне 2025–2026 годов исследовано 1 687 проб от пациентов с гриппоподобными заболеваниями и тяжелыми острыми респираторными инфекциями. Грипп выявлен в 250 случаях, COVID-19 – в девяти случаях. Также выявлено 725 негриппозных вирусов, среди которых риновирусы, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирусы, парагрипп, метапневмовирус и другие. На текущей отчетной неделе методом ПЦР подтверждены 2 случая гриппа A(H1N1)pdm09 у пациентов 18 и 19 лет, госпитализированных с симптомами тяжелой острой респираторной инфекции", – заявила спикер.

Ранее главный эксперт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Салтанат Беккожина поделилась, что в прошлом эпидемиологическом сезоне 2025-2026 годов в Казахстане зарегистрировано 4,38 млн случаев ОРВИ.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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