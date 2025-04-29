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Общество

В Астане временно изменится схема движения 14 автобусных маршрутов

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 21:37 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В столице Казахстана с 1 мая временно изменится схема движения автобусных маршрутов №7, 20, 24, 24Н, 31, 33, 34, 41, 47, 56, 57, 61, 84 и 503, сообщает Zakon.kz.

Также, как проинформировали в транспортной компании CTS, 1 мая центральная касса по адресу: проспект Р. Кошкарбаева, 50/1, работать не будет.

Работа кассы будет возобновлена 2 и 3 мая в штатном режиме – с 09:00 до 18:00, без обеденного перерыва. Последний талон выдается в 17:45. Воскресенье – выходной день.

Горожанам и гостям города рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов и визитов в кассу.

Ранее Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны выступило с важным заявлением к участникам дорожного движения. Согласно информации, участок улицы Ж. Молдагалиева в столице закроют на ремонт до конца лета

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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