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Общество

Казахстан в начале мая накроет непогода: ожидаются сильные дожди и снегопад

Казахстан в начале мая накроет непогода: ожидаются сильные дожди и снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 11:17 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз по Казахстану на ближайшие три дня – с 3 по 5 мая 2025 года. Из него следует, что по республике ожидается неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков прогнозируется лишь на юге страны.

"В начале мая на территории Казахстана из-за быстрой смены барических образований ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны ночью – осадки (дождь, снег)", – говорится в прогнозе.

Сегодня, 2 мая, на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах – сильные осадки (дождь, снег).

"На северо-западе, севере, в центре, юго-востоке Казахстана днем ожидается град. На западе, юге республики ожидается пыльная буря. По республике в ночные и утренние часы прогнозируется туман".РГП "Казгидромет"

В гидрометцентре отметили, что в температурном фоне резких изменений не ожидается.

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, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 11:17
Заморозки, грозы и град: в Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

Ранее синоптики сообщили, что погода в мае-2025 удивит казахстанцев резкими перепадами температур: от +36°С до заморозков.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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