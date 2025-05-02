Казахстан в начале мая накроет непогода: ожидаются сильные дожди и снегопад

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Синоптики предоставили прогноз по Казахстану на ближайшие три дня – с 3 по 5 мая 2025 года. Из него следует, что по республике ожидается неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков прогнозируется лишь на юге страны. "В начале мая на территории Казахстана из-за быстрой смены барических образований ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны ночью – осадки (дождь, снег)", – говорится в прогнозе. Сегодня, 2 мая, на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах – сильные осадки (дождь, снег). "На северо-западе, севере, в центре, юго-востоке Казахстана днем ожидается град. На западе, юге республики ожидается пыльная буря. По республике в ночные и утренние часы прогнозируется туман". РГП "Казгидромет" В гидрометцентре отметили, что в температурном фоне резких изменений не ожидается. Материал по теме Заморозки, грозы и град: в Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение Ранее синоптики сообщили, что погода в мае-2025 удивит казахстанцев резкими перепадами температур: от +36°С до заморозков.

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