Какие громкие суды в 2025 году пройдут в Казахстане в открытом режиме

В этом году в Казахстане ожидается несколько значимых и резонансных судебных процессов. Есть большая вероятность, что они пройдут в открытом режиме, в их числе убийство подростка в Талгаре, суд в отношении Перизат Кайрат и другие, сообщает Zakon.kz.

Открытые судебные процессы напрямую влияют на более качественную защиту прав сторон, улучшение правосудия и повышение доверия общества к судебной системе. Так, главным процессом в 2024 году стало дело Куандыка Бишимбаева. Суд стал беспрецедентным по охвату населения, а просмотры заседаний в аккаунте Верховного суда в YouTube превышали сотни тысяч кликов и суммарно достигли 20 млн, что является рекордным показателем.

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Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина считает, что судебное разбирательство – это все-таки не шоу и оно не должно превращаться в смакование жареных фактов. По ее мнению, транслировать нужно дела, которые действительно вызывают повышенный интерес у общества либо для профилактики преступлений.

Фото: ortcom.kz

"В будущем, возможно, мы будем транслировать процессы, связанные со сбытом запрещенных веществ. К сожалению, огромный рост таких дел. Это так называемые закладчики, а также дела, связанные с транспортными преступлениями. Их число тоже не уменьшается. Мошенничество захлестнуло многие страны, финансовые пирамиды", – анонсировала ряд процессов Назгуль Рахметуллина.

В сентябре 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании упоминал, что всем уполномоченным органам требуется принять решительные меры противодействия мошенничеству и сопутствующим правонарушениям, от которых страдают добропорядочные граждане. В стране разрабатывается закон "О профилактике правонарушений", чтобы обеспечить верховенство закона и безопасность граждан.

"Во всех обществах, в нашем в том числе, существуют запросы на такие базовые категории, как справедливость и безопасность. Полноценное удовлетворение этих основных потребностей является надежным показателем эффективности государства", – подчеркнул тогда глава государства.

Один из главных ожидаемых судов в 2025 году – дело в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи гражданам, пострадавшим от весенних паводков. Расследование находится на завершающей стадии и уже скоро должно поступить в суд.

Вторым не менее интересным судом станет процесс о массовой драке в Талгаре, в результате которой в октябре 2024 года от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Убийство несовершеннолетнего вызвало широкий общественный резонанс. Ожидается, что в ближайшее время начнется процесс, и будет ли суд открытым, зависит от участников сторон и решения судьи.

Прямая трансляция: суд на Куандыком Бишимбаевым

Отметим, что суд по делу Куандыка Бишимбаева стал одним из самых резонансных в Казахстане по нескольким причинам. Во-первых, фигура самого обвиняемого. Он занимал высокий пост министра национальной экономики и позже был осужден за коррупцию. Во-вторых, проблема бытового насилия в казахстанских семьях. Она затрагивает абсолютно всех. Именно этим и объясняется широкое освещение суда в СМИ, а также в социальных сетях.

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Все участники дела стали публичными персонами. Так, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Айжан Кульбаева удостоена медали Верховного суда "Мінсіз қызметі үшін" II степени за многолетнюю плодотворную и безупречную службу в судебной системе, а также за вклад в ее развитие.

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Не менее важна и роль прокурора в обеспечении законности судебных актов по уголовным делам. По данным Генеральной прокуратуры, в среднем прокуроры ежегодно участвуют в рассмотрении порядка 35 тыс. уголовных дел. В прошлом году государственные обвинители в суде отказались от обвинения трех подсудимых, то есть фактически признали их невиновными. Кроме того, по протестам надзорного ведомства в 2024 году были оправданы 10 человек и около 250 осужденным смягчили излишне суровые наказания.

Айжан Аймаганову с должности старшего помощника прокурора Астаны повысили до начальника Управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции прокуратуры столицы. Ее коллега Саяхат Нурбеков недавно назначен заместителем прокурора Байзакского района Жамбылской области. Ранее он был старшим прокурором прокуратуры Астаны, старшим помощником прокурора города.

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Адвокату Куандыка Бишимбаева Ерлану Газымжанову республиканская коллегия адвокатов вручила медаль за профессионализм. Остальные защитники тоже были отмечены наградами на разных уровнях. В том числе и адвокат Жанна Уразбахова, защищавшая семью Нукеновых. В интервью корреспонденту Zakon.kz она подчеркнула, что одна из фундаментальных основ права – это гласность судебного процесса. Она называет положительной тенденцией увеличение количества открытых судебных процессов.

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"Будем надеяться, что это положительно скажется на качестве правосудия. В этом году из громких процессов ожидается талгарское дело. Под вопросом находится дело бывшего министра юстиции Марата Бекетаева. Я считаю, что этот процесс должен быть открытым и показательным, потому что это все-таки чиновник высокого ранга, экс-министр юстиции, который подозревается в коррупционном преступлении. Это будет сигнал для всех других чиновников о необратимости наказания", – отметила Жанна Уразбахова.

Фото: Instagram/advokatzhanna

Она напомнила, что до 2017 года в Казахстане действовало уголовное наказание за бытовое насилие, и декриминализация таких преступлений вызвала всплеск агрессии в обществе. После приговора Куандыку Бишимбаеву в июне 2024 года вступил в силу закон о криминализации бытового насилия.

"Пока рано делать выводы. В июне исполнится год, как действует закон, и нужно будет посмотреть на статистику. Думаю, будет много зарегистрированных случаев. Не нужно бояться цифр, потому что в первый год будет много обращений. Нужно смотреть на положительную динамику случаев привлечения к ответственности абьюзеров. Как это будет в дальнейшем сказываться и в целом на качество расследования, профилактическую работу и так далее. Но в любом случае это хороший сдерживающий фактор для тиранов", – считает Жанна Уразбахова.

Руководитель кризисного центра "Коргау" Анна Рыль уже много лет на передовой борьбы с домашним насилием. Она констатировала перемены к лучшему, но, несмотря на это, закон еще не до конца отвечает ожиданиям правозащитников. К некоторым действиям участковых еще остаются претензии, но проблемы решаемы и находят поддержку у руководства полиции.

"Полиция не всегда может вмешаться без заявления. Раньше полиция могла приехать по жалобе соседей и выдать предписание (предупреждение). Теперь, если вред здоровью легкий, обязательно нужно заявление от пострадавшего. Это затрудняет работу полиции и увеличивает время на оформление документов", – рассказала она.

Фото: Instagram/korgau_astana

Еще один момент – долгая судмедэкспертиза. Чтобы привлечь виновного к ответственности, нужно заключение судмедэксперта. Это занимает время, а пока агрессор остается на свободе, жертва боится писать заявление. Также участились штрафы за так называемые "ложные вызовы". Почти 1000 случаев. Были моменты, когда женщин хотели оштрафовать, но после вмешательства правозащитников удалось разрешить эту ситуацию.

"Я знаю минимум три такие истории. В одном случае после моего вмешательства штраф отменили. И там была вина участкового. Женщина из окна кричала "помогите", соседи вызвали полицию. Приехал участковый, и мужчина рассказал ему свою версию конфликта. Полицейский пригрозил штрафом за ложный вызов. Женщина через интернет нашла нас. Выяснилось, что полицию вызвали соседи. Я говорю: "А как вы можете привлечь женщину за ложный вызов, если она даже полицию не вызывала?" И в итоге мы договорились со старшим участковым. Женщина была доставлена к нам в кризисный центр и до сих пор находится у нас", – поделилась историей Анна Рыль.

Она также считает, что в стране не хватает помощи агрессорам. Нет достаточного количества программ для работы с насильниками. Некоторые мужчины совершают насилие из-за психических расстройств, наркотической или алкогольной зависимости. Принудительное лечение можно получить только по решению суда, а психиатрическая помощь развита слабо. У психологов и правозащитников нет инструментов, чтобы работать со сложными случаями насилия.

"В целом МВД стало гораздо лучше реагировать на жалобы и запросы и стало более слышащим ведомством. В Астане штрафы за ложные вызовы начали снижаться, этот вопрос взяли на контроль. Полиция идет на контакт с нами и готова улучшать систему. Мы предлагаем, чтобы полицейские сами фиксировали легкие повреждения: синяки и так далее. Делаешь фото и вносишь в базу, нет необходимости в таких случаях ждать судмедэксперта. Пока идет судмедэкспертиза, абьюзер находится на свободе и может влиять на женщину", – отметила правозащитница.

В ноябре прошлого года председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль Рахметуллина рассказала, как изменилось правосудие в Казахстане за последние годы и в чем заключается сложность принятия решений.