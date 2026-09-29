#Гордость Казахстана
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Гордость Казахстана
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
Общество

Закопал в мусорной яме и искал вместе с родителями: в ЗКО осудили убийцу 18-летнего парня

Суд, судебный процесс, заседание суда, ЗКО, Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 13:31 Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области огласили приговор 26-летнему Ермеку Мустахиму. Его признали виновным в убийстве 18-летнего родственника и приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, трагедия произошла 19 мая 2026 года в Жанибекском районе ЗКО. Во время совместного распития алкоголя между Мустахимом и его 18-летним родственником Бейбарысом возникла ссора. В ходе конфликта осужденный схватил кухонный нож и нанес юноше не менее 15 ударов в область шеи, лица, груди и живота, а также жестоко избил его. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы жестокого преступления, подсудимый отнес тело за дом и закопал его в мусорной яме. После этого он отправился спать.

На протяжении восьми дней, пока велись поиски пропавшего юноши, обвиняемый имитировал непричастность к произошедшему: вместе с родными искал погибшего и публиковал в социальных сетях объявления о его розыске. Раскрыть преступление правоохранителям удалось благодаря свидетелям, подтвердившим, что в ночь трагедии погибший находился вместе с Мустахимом.

"Ермека Мустахима признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК РК "Убийство" и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, обязать осужденного пройти принудительное лечение от алкоголизма и зависимости от психотропных веществ", – зачитала судья Райгуль Амангельдинова.
Суд, судебный процесс, заседание суда, ЗКО, Уральск, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 13:31

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Вместе с тем, суд обязал осужденного выплатить семье погибшего 12 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Мать убитого Самал Гайсина выразила несогласие с решением суда, посчитав его слишком мягким.

"Мустахим заслужил как минимум 20 лет тюрьмы. Он не просто жестоко убил моего 18-летнего сына, но и спрятал тело, а потом приходил к нам и сидел за одним столом, пока мы восемь дней искали Бейбарыса. Из-за этого мы даже не смогли нормально попрощаться с сыном", – поделилась женщина.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Похожее преступление произошло в области Абай, только там была убита девушка. По версии следствия, бывший парень 12 раз ударил ее ножом.

Еще одна девушка была убита на окраине города Семея 21 сентября 2026 года. По предварительным данным, она также получила ножевые ранения во время конфликта со знакомым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Карина Адильбекова
Читайте также
Суд вынес приговор 17-летнему парню, убившему родную мать
23:32, 08 октября 2024
Суд ЗКО вынес приговор 17-летнему парню, который жестоко убил родную мать
Приговор по делу о похищении и убийстве парня в Уральске
13:14, 24 апреля 2024
Приговор по резонансному делу о похищении и убийстве парня огласили в Уральске
Нурай Серикбай, молоток судьи
17:52, 13 августа 2026
Пожизненно посадили убийцу студентки Нурай Серикбай
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
13:16, Сегодня
"Я приехала побеждать": Путинцева рассказала о настрое после выхода в третий круг Азиады
Тимур Касымов прокомментировал поражение сборной Казахстана U-19 от Швейцарии
12:57, Сегодня
Тимур Касымов прокомментировал поражение сборной Казахстана U-19 от Швейцарии
Шевченко на корте радуется
12:57, Сегодня
"Будет намного труднее": Шевченко высказался после выхода в третий круг Азиады
Пётр Ян
12:35, Сегодня
"Патриотизм – это качество настоящего мужчины": Ян о гордости поднимать флаг в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: