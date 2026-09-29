Закопал в мусорной яме и искал вместе с родителями: в ЗКО осудили убийцу 18-летнего парня

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области огласили приговор 26-летнему Ермеку Мустахиму. Его признали виновным в убийстве 18-летнего родственника и приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, трагедия произошла 19 мая 2026 года в Жанибекском районе ЗКО. Во время совместного распития алкоголя между Мустахимом и его 18-летним родственником Бейбарысом возникла ссора. В ходе конфликта осужденный схватил кухонный нож и нанес юноше не менее 15 ударов в область шеи, лица, груди и живота, а также жестоко избил его. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы жестокого преступления, подсудимый отнес тело за дом и закопал его в мусорной яме. После этого он отправился спать.

На протяжении восьми дней, пока велись поиски пропавшего юноши, обвиняемый имитировал непричастность к произошедшему: вместе с родными искал погибшего и публиковал в социальных сетях объявления о его розыске. Раскрыть преступление правоохранителям удалось благодаря свидетелям, подтвердившим, что в ночь трагедии погибший находился вместе с Мустахимом.

"Ермека Мустахима признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК РК "Убийство" и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, обязать осужденного пройти принудительное лечение от алкоголизма и зависимости от психотропных веществ", – зачитала судья Райгуль Амангельдинова.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Вместе с тем, суд обязал осужденного выплатить семье погибшего 12 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда.

Мать убитого Самал Гайсина выразила несогласие с решением суда, посчитав его слишком мягким.

"Мустахим заслужил как минимум 20 лет тюрьмы. Он не просто жестоко убил моего 18-летнего сына, но и спрятал тело, а потом приходил к нам и сидел за одним столом, пока мы восемь дней искали Бейбарыса. Из-за этого мы даже не смогли нормально попрощаться с сыном", – поделилась женщина.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Похожее преступление произошло в области Абай, только там была убита девушка. По версии следствия, бывший парень 12 раз ударил ее ножом.

Еще одна девушка была убита на окраине города Семея 21 сентября 2026 года. По предварительным данным, она также получила ножевые ранения во время конфликта со знакомым.

