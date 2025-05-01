Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте со 2 по 4 мая

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – со 2 по 4 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 2 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +17+19°.

переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +17+19°. 3 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.

переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°. 4 мая: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10+12°, днем +20+22°. Прогноз погоды по Алматы 2 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, возможен град. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +20+22°.

переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, возможен град. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +20+22°. 3 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +21+23°.

переменная облачность, ночью дождь, гроза. Порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +21+23°. 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°. Прогноз погоды по Шымкенту 2 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°.

переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°. 3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.

переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°. 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°. Ранее синоптики предупредили казахстанцев о дождливой пятнице, 2 мая, когда на большую часть страны будут оказывать влияние атмосферные фронты.

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