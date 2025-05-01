Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте со 2 по 4 мая
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – со 2 по 4 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 2 мая: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +17+19°.
- 3 мая: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +19+21°.
- 4 мая: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10+12°, днем +20+22°.
Прогноз погоды по Алматы
- 2 мая: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь, возможен град. Порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +20+22°.
- 3 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +21+23°.
- 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +26+28°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 2 мая: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°.
- 3 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +28+30°.
- 4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +30+32°.
Ранее синоптики предупредили казахстанцев о дождливой пятнице, 2 мая, когда на большую часть страны будут оказывать влияние атмосферные фронты.
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