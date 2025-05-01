Заморозки, грозы и град: в Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 15 областях Казахстана на 2 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе и севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем в западных, северных и центральных районах пройдет пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 17-22 м/с. На северо-востоке, востоке и в центре региона сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днем ожидается пыльная буря, юго-восточный ветер с порывами до 17-22 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на севере, востоке ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на востоке области порывы 16 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области туман. Днем на юге, севере, востоке области пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидаются пыльная буря, гроза, град. Ветер северо-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидаются временами сильный дождь, град. Временами гроза. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с.



В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидается высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается высокая пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, утром и днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы заморозки 1 градус. В Кокшетау ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с.



Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области заморозки 3 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Ожидается высокая пожарная опасность.



Днем на юге области Абай ожидается гроза. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Ночью на севере, в центре области заморозки 3 градуса. На северо-западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На юге, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью на востоке Костанайской области ожидаются заморозки 1 градус.



На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, днем град. В горных районах области туман. На севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 2 мая по области сохранится высокая пожарная опасность. В Таразе сохранится высокая пожарная опасность.



В южной половине, горных районах области Жетысу ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте со 2 по 4 мая. Подробнее можно узнать здесь.

