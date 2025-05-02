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Общество

Штраф отцу мальчика, помогавшего укреплять дамбу: полиция ответила на возмущения казахстанцев

Мальчик на квадроцикле, мужчины на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 11:33 Фото: акимат СКО
Казахстанцев восхитил юный житель Северного Казахстана, помогавший своим родным укреплять дамбу против паводка. Однако завершилась эта инициатива штрафом для отца мальчика. И казахстанцы осудили эту меру, сообщает Zakon.kz.

10-летнего мальчика ставили в пример общественности, как неравнодушного казахстанца, стремящегося внести вклад в общее дело в поселке Тепличное, который уже длительное время борется с паводковой водой. Ребенок на квадроцикле подвозил взрослым мешкотару для укрепления защитных сооружений. И именно на квадроцикл обратили внимание стражи порядка. В итоге 34-летнему отцу Дастана придется заплатить штраф 196 тысяч 600 тенге за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права.

Казахстанцы не поняли и не приняли такой поворот в истории:

  • В следующий раз не будете помогать! Ничего себе придумали, пусть сами справляются. Хотя... тогда будете плавать.
  • Восхищаюсь нашими полицейскими, вот и поощрение в виде штрафа за вклад помощи утопающим.
  • Это в стандартных условиях. А в условиях ЧС!? А в условиях военной обстановки будете сажать несовершеннолетних за использование оружия для защиты Родины?
  • Ну как-то совсем не по-человечески.
  • В общем ничего необычного. Штрафуют детей, которые делают их работу.
  • Нельзя было показательно провести профилактическую беседу с родителями ребенка, а не наказывать сразу на такую крупную сумму?
  • А почему ваши товарищи там были, а отца не предупредили, или ждали пока поможет, а потом штрафануть?

На возмущения казахстанцев ответил начальник Управления местной полицейской службы ДП СКО Алибек Габдуллин.

"В социальных сетях распространяется видео, где в селе Тепличное 10-летний ребенок управляет квадроциклом на дамбе. Разъясняем ситуацию. Отец, 34-летний житель района, допустил своего сына к управлению транспортом во время перевозки мешков с грунтом. Мы понимаем: он хотел помочь общему делу. Но такие действия, в первую очередь, незаконны, а во-вторых – опасны жизни и здоровью как окружающих, так и самого ребенка. И может привести к трагическим последствиям. Работы на дамбе проводятся в условиях повышенного риска, с участием спецтехники, полицейских, спасателей и военнослужащих. Мы заранее предупреждали граждан о недопустимости нахождения детей в зоне проведения таких работ, тем более за рулем техники", – сказал он.

Габдуллин отметил, что отец привлечен к административной ответственности не с целью наказания, а чтобы предотвратить возможную беду.

"Мы искренне благодарим всех, кто помогает в ликвидации последствий паводков. Полиция рядом. Просим всех соблюдать меры безопасности. Особенно – в отношении детей. Это наша общая ответственность", – резюмировал полицейский.

В Северо-Казахстанской области из-за повышения уровня в реке Есиль паводковая ситуация остается напряженной в четырех селах.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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