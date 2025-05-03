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Общество

Работники спецЦОНа в Алматинской области боятся остаться без работы

Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, получение госномера , фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 07:10 Фото: Zakon.kz
Со 2 июня спецЦОН в Карасайском районе закрывается и 37 человек оказались в сложной ситуации, сообщает Zakon.kz.

По данным "КТК", центр закрывается, а работников распределяют в другие филиалы. Только к таким переменам люди оказались не готовы.

"Нам предложили работу в Конаеве. Мне неудобно туда ездить, так как у меня маленькие дети. Нет личного транспорта, поэтому в пять-четыре утра придется выезжать. Надо на автобус, на такси, два часа получается, 200 км примерно получается", – поделилась переживаниями Асем Мусахан.

Их руководство объясняет, закрытие специализированного центра – мера вынужденная и связана с оптимизацией расходов по филиалу. Всем были предложены должности. Все уведомления подписали.

Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 7 и 9 мая из-за праздников.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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