Работники спецЦОНа в Алматинской области боятся остаться без работы

Со 2 июня спецЦОН в Карасайском районе закрывается и 37 человек оказались в сложной ситуации, сообщает Zakon.kz.

По данным "КТК", центр закрывается, а работников распределяют в другие филиалы. Только к таким переменам люди оказались не готовы.

"Нам предложили работу в Конаеве. Мне неудобно туда ездить, так как у меня маленькие дети. Нет личного транспорта, поэтому в пять-четыре утра придется выезжать. Надо на автобус, на такси, два часа получается, 200 км примерно получается", – поделилась переживаниями Асем Мусахан.

Их руководство объясняет, закрытие специализированного центра – мера вынужденная и связана с оптимизацией расходов по филиалу. Всем были предложены должности. Все уведомления подписали.

Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 7 и 9 мая из-за праздников.