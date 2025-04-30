Как проходят тренировки военной авиации в небе над Астаной – фоторепортаж

В Астане продолжается подготовка к военному параду ко Дню Победы. Сегодня, 30 апреля 2025 года, прошла шестая тренировка военной авиации сил Воздушной обороны РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Считаные дни остаются до парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Военно-воздушные силы Казахстана продолжают подготовку уже 6 день.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Заместитель командующего Военно-воздушными силами по боевой подготовке полковник Жанибек Жумашев сообщил, что осталось порядка трех тренировок. Стоит отметить, что вся техника взлетает в небо по его команде с аэропорта Астаны.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"На сегодняшний день проходит подготовка Военно-воздушных сил, а также личного состава авиационной службы КНБ, АО "Казавиаспас", которые в общей совместной группировке участвуют в подготовке к военному параду. В воздушной части парада будет привлекаться 66 единиц различной техники – фронтовая, военно-транспортная и армейская авиация. Помимо этого, предусмотрены резервные воздушные суда и экипажи", – озвучил он.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

По его словам, всего привлечено более 250 экипажей летного состава и около 400 человек личного состава обеспечения, в том числе подразделений, отвечающих за техническое и материальное обеспечение.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Он также добавил, что привлекается техника с аэродромов Караганды и Талдыкоргана. Все воздушные суда сводятся по единому замыслу – в установленное время, в определенном месте и на заданных высотах, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Старший инженер-инспектор Инженерно-авиационного управления командующего ВВС майор Азамат Темиргали поделился, что воздушный парад является показателем того, что наша армия сейчас современная и профессиональная. Он также рассказал, что однозначно нельзя сказать, сколько авиатехника проведет в небе, ведь все зависит от скорости каждого типа воздушного судна.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Первыми у нас поднимаются вертолеты армейской авиации, за ними самолеты военно-транспортной авиации, а далее с аэродромов Караганда и Талдыкоргана подключаются Су-30 и с местного аэродрома – пилотажная группа из войсковой части города Шымкент. Пройдет шоу дымовых шлейфов под цвет нашего флага. Будет красиво. Для этого будут организованы специальные площадки. Сами тренировки проходят успешно, наш летный состав выполняет расчеты, готовится, сейчас тренируется слетность экипажей и групп во взаимодействии", – сказал Азамат Темиргали.

Он подчеркнул, что любой вылет для авиации – это всегда какой-то риск.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Чтобы минимизировать риски, всегда сначала прорабатывается все на земле, идет тщательная подготовка как авиационной техники, так и летного состава, слетанность летного состава. На сегодняшний день здесь собрали личный состав, который был задействован для выполнения данной работы", – продолжил Азамат Темиргали.

Также для минимизации всех рисков у пилотов есть ряд традиций. Во-первых, они не фотографируются и не дают интервью перед вылетом. А вторая традиция – перед полетами, когда проверяется вся техника, ее обязательно гладят и с ней разговаривают. Об этом рассказал лейтенант Бекет Орынбасар, летчик авиационного звена авиационной эскадрильи.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

"Перед полетами мы общаемся с вертолетом. Он, как человек – все понимает. Например, перед сложными заданиями, в сложных метеоусловиях, особенно если сильный ветер. Бывает очень много задач. На этом вертолете, например, мы еще и пожары тушим. Он участвовал в тушении крупного пожара в Семее. Вот и общаемся, чтобы удачно выполнить все поставленные задачи. Задачи надо выполнять любым способом. Например, вчера, когда был сильный ветер, было сложно. Но все прошло удачно", – сказал Бекет Орынбасар.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

На вопрос о том, что именно он говорит вертолету, лейтенант ответил, что это личное. Также он рассказал, что никогда не обижают вертолет – с него стирают все пылинки.

"Сами протираем. Хотя мы летчики, но тоже обслуживаем борт. Это уже любовь. Стать пилотом – мечта с детства. Именно военным летчиком. Отучился четыре года курсантом, выпустился лейтенантом. Во время полета разные мысли, потому что надо и слушать, и пилотировать, и считать. Надо быть психологически очень устойчивым, и телом тоже. Мы постоянно перед полетами проверяем давление и проходим психотесты. Это нелегкая работа. Все-таки это не то же самое, что водить машину. Самые главные навыки – уметь одновременно считать, пилотировать и обладать осмотрительностью. В воздухе ты ведь не один – надо, например, не столкнуться с птицей. Учитывать надо все: ветер, расстояние, время и курс. Самое настоящее счастье для меня – когда удается выполнить задание точно по времени и удачно посадить вертолет", – рассказал Бекет Орынбасар.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Близкие уже привыкли к его работе, но каждый раз неизменно желают удачи перед полетом. Он также отметил, что участие в параде – большая честь, ведь в нем задействованы только те, кто прошел строгий отбор.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

К слову, сегодня журналисты не только наблюдали за тренировками военной авиации с земли, но и пролетели по парадному маршруту в составе группы из пяти вертолетов над Астаной.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В небе представители СМИ провели около 30 минут. Несмотря на захватывающие виды столицы с высоты, для неподготовленных пассажиров полет оказался не из легких – многих начало укачивать из-за перепада давления, а шум вращающихся лопастей вызвал головную боль. Тем временем военные летчики выполняют такие вылеты уже шестой день подряд – с четкой концентрацией и полной отдачей.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Одно из первых впечатлений от полета – это то, как стремительно летит время в воздухе и с какой скоростью за иллюминатором сменяются городские пейзажи.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Стоит отметить, что есть один распространенный миф, что посадка на вертолете пугающая. Но, как оказалось, посадка проходит очень мягко, если не смотреть в окно, то можно даже не заметить, в какой момент вертолет коснулся земли. Все зависит от того, кто за штурвалом, – в руках профессионала даже самый сложный маневр превращается в плавное завершение полета.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 7 мая на главной площади Астаны. В нем примут участие свыше 4 тысяч военнослужащих, более 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и 60 воздушных судов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. Ранее мы уже писали, как проходит подготовка к этому масштабному событию.

