Прокуроры на фронте и в тылу на страже закона и порядка

С началом Великой Отечественной войны сотни казахстанских прокуроров добровольно ушли на фронт. Все они проявили героизм, самоотверженность. Однако об их вкладе в Победу известно не всем, сообщает Zakon.kz.

О героях, а также об их подвигах в тылу рассказал в интервью газете "Казахстанская правда" Генеральный прокурор РК Берик Асылов.

Первый, о ком поведал глава надзорного ведомства, был Бауыржан Момышулы. Не всем известно, что в 30-х годах прошлого столетия он работал прокурором Жуалынского района Жамбылской области.

"Думаю, что в становлении одного из великих представителей казахского народа, формировании его твердого мужественного характера, лидерских качеств, принципиальности, справедливости и взглядов на жизнь сыграла свою роль и служба в прокуратуре. В своей книге "Психология войны" он отмечал, что уважение к старшим, сознание долга и чести, безукоризненное соблюдение общественного порядка, строгое соблюдение законов воспитывают положительные качества, которые носят название благородства, любви к Родине, народу, семье, человеку, жизни", – рассказал Берик Асылов.

По его словам, прокуроры гордятся тем, что являются продолжателями дела Бауыржана Момышулы в установлении законности и правопорядка. Также Асылов подчеркнул, что все сказанное народным героем актуально и реализуется в рамках объявленного президентом курса "Закон и Порядок" и концепции "Адал азамат".

"Другой наш герой войны Нұркен Әбдіров до войны в Караганде работал следователем прокуратуры. В характеристике на фронт областной прокурор написал – "дисциплинированный, выдержанный, в политических вопросах разбирается". Этим, думаю, все сказано. Летчик-штурмовик Әбдіров вместе с боевым товарищем Александром Комиссаровым направил свой горящий самолет в скопление вражеской техники и уничтожил 6 танков, 2 зенитных орудия, десятки вражеских офицеров и солдат", – рассказал Генпрокурор.

Также до войны работал в прокуратуре и командир взвода Мұса Баймұханов, который по тонкому льду преодолел реку Одер и вступил в бой с противником, дав возможность основной силе перебраться на другой берег. За это младшему лейтенанту Баймұханову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

"Некоторое время работал в прокуратуре и Герой Советского Союза Садық Әбдіжаппаров. Он был награжден "Золотой Звездой" за мужество и героизм в решающем бою за плацдарм на реке Западная Двина в Беларуси в ходе операции "Багратион". Благодаря его подвигу советские войска смогли успешно переправиться через реку и продолжить наступление".

После войны сотрудником прокуратуры был и Әділбаев Фазыл. Фронтовик – кавалер ордена Славы всех трех степеней. Он в 17 лет добровольно ушел на фронт. В 1945 году одним из первых ворвался в Куперсдорф, что рядом с Берлином, уничтожил пулеметный расчет, был ранен, но не покинул поле боя.

"Было много и других доблестных воинов, которые прокурорский китель сменили на военную форму и героически сражались на фронте. В 1941 году 411 прокуроров из 885 добровольно ушли на фронт", – подчеркнул глава Генпрокуратуры.

По словам Асылова, послевоенные годы были очень сложными, в том числе и из-за роста преступности. В СССР только в 1947 году ликвидированы 3462 банды и 32 095 преступников. Необходимо было быстро навести порядок. Поэтому многие ветераны войны пошли в прокуратуру восстанавливать законность.

Среди них – Өтеген Сейітов, который родился в 1923 году в Актюбинской области. С младшим братом Сағидоллой они выросли без опеки родителей, пережили голод 30-х годов.

"Работу в прокуратуре он начал в 16 лет в отделе регистрации документов Келесского района Южно-Казахстанской области. С 1942 по 1945 год сражался на фронте, защищал Сталинград. Награжден орденами "Красной Звезды", "Отечественной войны I степени", "Дружбы народов" и другими наградами. После войны вернулся в прокуратуру и прошел все ступени профессионального роста. С 1966 года и до выхода на пенсию 18 лет непрерывно руководил прокуратурой Казахской ССР", – рассказал Асылов.

Сейітов являлся наставником многих прокуроров, кто внес свой вклад в укрепление Независимости республики. Среди них Генеральные прокуроры Жармахан Тұяқбай, Степан Шуткин, Юрий Хитрин. Под его началом работали видные государственные деятели – Оңалсын Жұмабеков, "Халық Қаhарманы" Қайырбек Сүлейменов и другие.

Также Асылов отдельно упомянул патриарха юридической науки и образования академика-фронтовика Салықа Зиманова, который также работал в прокуратуре. Во время войны он командовал артиллерией механизированной бригады, был начальником штаба полка. Вернулся домой в 1946 году в звании гвардии майора. Награжден орденами "Красной Звезды", "Отечественной войны I степени", медалями "За оборону Кавказа", "За взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина" и другими наградами.

"После войны был принят в прокуратуру Гурьевской области, затем работал в прокуратуре республики следователем по особо важным делам. Около 60 лет отдал правовой науке и образованию. В своих воспоминаниях он отмечал, что, именно работая в прокуратуре, он состоялся квалифицированным юристом. Затем, будучи депутатом Верховного Совета, активно участвовал в разработке Декларации о государственном суверенитете, первой Конституции, Конституционного закона о государственной Независимости, заложивших правовые основы нашей страны", – рассказал Асылов.

Среди прокуроров-фронтовиков был и родной дядя Героя Советского Союза Алии Молдагуловой – Хабиев Бисембай. До войны он был помощником прокурора в Актюбинской области и летом 1941 года отбыл на фронт военным следователем 312-й стрелковой дивизии. Кавалер орденов "Красного Знамени", "Отечественной войны II степени" Бисембай Хабиев Победу встретил в Венгрии.

"В тылу и послевоенное время прокуратура, как и другие органы, была поставлена на военные рельсы, обеспечивала исполнение законов о поставке военной продукции, об оказании помощи фронту и укреплении тыла. В Казахстан были эвакуированы миллионы людей с оккупированных территорий. Вместе с ними стекались и "криминальные элементы". Ситуация с преступностью обострилась. В такой сложный период прокуратурой Республики руководил Асабай Мамутов. Он мобилизовал ее, обеспечил законность в тылу. После выхода на пенсию он долгое время преподавал на юридическом факультете КазГУ, делился своим багажом знаний с молодыми юристами", – рассказал Генеральный прокурор.

Кроме того, по словам Асылова, многие ветераны войны, работавшие судьями, прокурорами и следователями, продолжали профессиональную деятельность в вузах. Они отличались от других преподавателей выправкой, а на лекциях приводили примеры из жизни военных и послевоенных лет.

Генеральный прокурор подчеркнул, что в надзорном ведомстве чтят память о фронтовиках и молодое поколение продолжает дело своих ветеранов отцов и дедов. К юбилею Победы выпустят памятный альбом, в котором в цифровом формате под QR-кодом будут храниться сведения о наших ветеранах, воевавших на фронте, отцах и дедах действующих и бывших сотрудников прокуратуры.