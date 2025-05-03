В Казахстане построили более тысячи школ

С 2019 года в Казахстане реализуются масштабные инфраструктурные проекты, которые обеспечили более мил учеников местами в 1200 новых школах. Особенно значимыми стали результаты 2023 и 2024 годов, когда ввели в эксплуатацию 422 образовательных учреждения на 510 тыс. мест, сообщает Zakon.kz.

В рамках нацпроекта "Комфортная школа" в стране ведется строительство 217 школ на 460 тыс. ученических мест. На сегодня 105 из них ввели в эксплуатацию, еще 112 комфортных школ завершат до конца 2025 года. Кроме того, за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также привлечения частных инвестиций строят 127 школ на 92 тыс. ученических мест.

"Наряду с этим продолжается модернизация тысячи школ в райцентрах и селах по семи направлениям. За последние три года обновили материально-техническую базу более чем 4 тыс. школ, еще в более чем двух тысячах образовательных учреждений установили современные кабинеты робототехники, химии, биологии, физики и STEM-дисциплин", – говорится в официальном сообщении правительства РК.

Следующим этапом перехода к единому современному формату школьной инфраструктуры станет реновация школ. В соответствии с поручением президента в течение ближайших трех лет планируется реновация образовательных учреждений среднего звена во всех регионах страны.

"На сегодня определена 1 231 школа, подлежащая реновации, более половины из которых – 54% – расположены в сельской местности".

В рамках работ запланированы замена кровли, обновление фасадов и окон, капитальный ремонт инженерных коммуникаций – электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. Также будет проведено благоустройство и озеленение школьных территорий.

Ранее в АО "Национальные информационные технологии" объяснили причину проблем с доступом на сайте электронного правительства при подаче документов в первые классы школ.