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Финансы

30 школ и 30 детских садов: что построили в Казахстане за полгода

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 11:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Строительная отрасль в стране сохраняет двузначные темпы роста. За первое полугодие 2026 года введено в эксплуатацию 30 новых школ на 17 тыс. ученических мест и 30 детских садов для 3,3 тыс. малышей, сообщает Zakon.kz.

Где стройка набрала самые высокие темпы

Объем строительных работ достиг 4,07 трлн тенге, что на 15,2% больше, чем годом ранее.

Рост зафиксирован в 17 регионах страны. Самую высокую динамику, согласно отчету БНС АСПиР РК, показала область Улытау, где объем строительных работ увеличился в 3,3 раза. Более чем на 30% выросли показатели в Кызылординской области и области Абай. В число лидеров также вошли Павлодарская, Костанайская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская и Атырауская области, а также Алматы.

Основной объем работ выполнили частные строительные организации, на долю которых пришлось 91,1%. Иностранные компании обеспечили 8,3%, государственные – 0,6%.

Строительство школ, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 11:00

Фото: Zakon.kz

Что строят чаще всего

Наибольший объем работ пришелся на строительство автомобильных и железных дорог, а также метро – 24,2% от общего объема. Это говорит о том, что наряду с жилищным строительством продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов.

Еще 21,5% составило строительство нежилых зданий, а 13,2% – жилых домов.

Самое главное: за январь-июнь в эксплуатацию ввели 30 общеобразовательных школ на 16 640 ученических мест. Новые объекты расширяют возможности системы образования и увеличивают количество мест для школьников. Также открылись 30 дошкольных организаций на 3 297 мест.

Кроме того, завершено строительство трех амбулаторно-поликлинических организаций общей мощностью 105 посещений в смену и введена пристройка к больнице на 120 коек.

Ввод жилья также растет

За шесть месяцев в стране введено в эксплуатацию 8,47 млн кв. м жилья, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Из этого объема 5,75 млн кв. м приходится на многоквартирные дома, 2,69 млн кв. м – на индивидуальные жилые дома.

Подавляющую часть нового жилья – 95,5% – обеспечили частные застройщики. Еще 2,85 млн кв. м казахстанцы построили самостоятельно.

Ранее мы рассказали, где дешевле всего снять квартиру для студентов в Алматы, Астане и Шымкенте.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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