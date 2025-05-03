Казахстанские производители получили приоритет в закупках субъектов естественных монополий

В Казахстане приняли важные изменения в правила закупочной деятельности субъектов естественных монополий, сообщает Zakon.kz.

Нововведения направлены на усиление поддержки отечественных производителей и создание благоприятных условий для их участия в конкурсах на поставку товаров.

"Согласно приказу заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК от 19 апреля 2024 года № 15, в Правила осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденные приказом от 13 августа 2019 года № 73, внесено положение об условном ценовом преимуществе для отечественных товаропроизводителей", – говорится в официальном сообщении пресс-службы Миннацэкономики РК.

Теперь при рассмотрении заявок конкурсная комиссия будет применять 10-процентное условное снижение ценового предложения в пользу казахстанских компаний.

Этот шаг призван повысить конкурентоспособность отечественного бизнеса и стимулировать его участие в государственных конкурсах, особенно в свете масштабной модернизации жилищно-коммунального сектора, создающей стабильный и долгосрочный спрос на продукцию.

В Миннацэкономики добавили, что дополнительные меры поддержки закреплены в приказе от 24 декабря 2024 года № 109.

В рамках второго этапа реформирования правил закупок предусмотрены следующие изменения:

внедрение двухэтапной процедуры закупок: первый этап – конкурс исключительно среди отечественных товаропроизводителей;

при отсутствии победителя на первом этапе – открытый конкурс среди всех поставщиков;

сокращение сроков закупочных процедур для ускорения поставок.

Внедрение новых механизмов позволит обеспечить прозрачность закупок и предоставит казахстанским предприятиям реальные конкурентные преимущества. Это создает фундамент для устойчивого роста национального производства, развития промышленности и появления новых рабочих мест.

Ранее в Казахстане расширили реестр субъектов социального предпринимательства. В него вошло 1094 различных общественных фонда, индивидуальных предпринимателей и ТОО.