Синоптики предупредили казахстанцев о ночных заморозках

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 4 мая 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье на большую часть Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон, который обусловит сохранение неустойчивого характера погоды.

"Ожидаются дожди с грозами, на севере, северо-западе и в центре республики – град. Лишь на востоке, юге, юго-востоке РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", – рассказали в РГП "Казгидромет".

По республике прогнозируются усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На западе, северо-западе и севере в ночные и утренние часы – туман.

Заморозки от 2 до 3 градусов прогнозируют на западе области Абай, а также на севере и востоке Восточно-Казахстанского региона. На западе и севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на севере, в центре Алматинской, на юге Атырауской, на западе, юге Карагандинской, на востоке, в центре области Ұлытау, на юге, юго-востоке Актюбинской, на севере, востоке, юге, в центре Мангистауской областей, на западе, севере, юго-востоке области Жетісу, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге, юго-востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в мае 2025 года.