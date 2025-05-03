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Общество

Синоптики предупредили казахстанцев о ночных заморозках

заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 15:53 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 4 мая 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье на большую часть Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон, который обусловит сохранение неустойчивого характера погоды.

"Ожидаются дожди с грозами, на севере, северо-западе и в центре республики – град. Лишь на востоке, юге, юго-востоке РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков", – рассказали в РГП "Казгидромет".

По республике прогнозируются усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На западе, северо-западе и севере в ночные и утренние часы – туман.

Заморозки от 2 до 3 градусов прогнозируют на западе области Абай, а также на севере и востоке Восточно-Казахстанского региона. На западе и севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на севере, в центре Алматинской, на юге Атырауской, на западе, юге Карагандинской, на востоке, в центре области Ұлытау, на юге, юго-востоке Актюбинской, на севере, востоке, юге, в центре Мангистауской областей, на западе, севере, юго-востоке области Жетісу, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на северо-западе, юге, в центре области Абай, на юге, юго-востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в мае 2025 года.

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Андрей Дюсупов
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