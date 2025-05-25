Синоптики предупредили казахстанцев о ночных заморозках и грозах

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане опубликовали синоптики на 26 мая, сообщает Zakon.kz.

На большую часть республики будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, которые принесут неустойчивый характер погоды – дожди с грозами.

"На востоке и юго-востоке страны прогнозируется сильный дождь. В центре, востоке и на юго-востоке ожидаются град, шквал", – предупреждают в РГП "Казгидромет".

Лишь на западе, северо-западе и юге страны ожидается погода без осадков. По республике прогнозируют усиление ветра, на юге и юго-востоке Казахстана с пыльной бурей, в ночные и утренние часы – туман.

Ночью в Северо-Казахстанской, Костанайской, на севере, востоке Актюбинской, западе, севере, востоке Акмолинской, западе, севере Павлодарской и Карагандинской областей, на севере области Улытау ожидаются заморозки 1-6 градусов.

Ранее синоптики представили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней.