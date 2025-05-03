Зарубежные эксперты назвали тюльпан брендом Жамбылской области: в регионе прошла научная конференция
Фото: акимат Жамбылской области
Менеджер компании "HBM" (Нидерланды) Пична Марсели считает, что тюльпан по праву можно считать туристическим брендом Жамбылской области.
"Проведение данной конференции доказало, что Казахстан, в частности именно Жамбылский регион, имеет большой потенциал в сфере туризма. Многие не знают, откуда появился тюльпан и историю этого прекрасного цветка. Есть разные версии, но нет сомнений в том, что ваша область играет ключевую роль в его происхождении. Это подтверждают как природные условия, так и научные исследования. Главное – сохранить это природное богатство и грамотно интегрировать его в культурные и туристические проекты", – отметил он.
Профессор Кассельского университета (Германия) Эрих Хельмут Фрайтиг добавил, что конференция превзошла все ожидания, став площадкой для продуктивного международного диалога и обмена передовым опытом.
Фото: акимат Жамбылской области
Заместитель директора ботанического сада Харьковского государственного университета имени В. Н. Каразина (Украина) Александр Алехин поделился результатами исследования тюльпанов Жамбылской области на базе университета.
Фото: акимат Жамбылской области
Заведующая кафедрой Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, кандидат географических наук Алмагул Кендирбаева перечислила практические рекомендации по защите диких тюльпанов. Она обратила внимание на уязвимость природных популяций и необходимость международного подхода к их охране.
"Жамбылская область по праву может считаться родиной тюльпанов. Для специалистов и любителей природы наблюдать тюльпаны в Жамбылской области в 21 веке – это редкая и ценная возможность. Желаю успехов в ваших инициативах по защите тюльпанов", – сказала она.
Выступили также председатель Национального комитета по геопаркам ЮНЕСКО в РК Саида Нигматова, кандидат геолого-минералогических наук Татьяна Пирогова, председатель ОО "Горный клуб "Жабаглы Манас" Елена Ефимова, координатор проектов ОО "Горный клуб "Жабаглы Манас" Рауф Сабитов.
Фото: акимат Жамбылской области
По итогам конференции была принята резолюция.