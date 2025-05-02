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События

Жамбылская область – лидер по видовому разнообразию тюльпанов: в регионе прошла международная конференция

конференция, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 21:10 Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
В Жамбылской области в рамках двухдневного международного фестиваля "Қызғалдақ мұра" - «Наследие тюльпанов» состоялась научно-практическая конференция с участием ведущих ученых мира., сообщает Zakon.kz.

Генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции, доктор биологических наук Гульнара Ситпаева рассказала о богатой и малоизвестной истории тюльпана в Казахстане.

Территория Южного Казахстана, в частности Жамбылская область, является одним из мировых центров разнообразия тюльпанов.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

На территории Казахстана произрастает 41 вид тюльпанов, 18 из которых внесены в Красную книгу Казахстана. Жамбылская область лидирует среди других регионов по видовому разнообразию тюльпанов. На ее территории произрастает 18 видов тюльпанов, в том числе 10 занесенных в Красную книгу Казахстана.

"Среди многообразия видов наиболее ценными в декоративном отношении являются тюльпан Кауфмана и тюльпан Грейга . На их основе голландскими селекционерами получены новые сорта, которые украшают сады по всему миру", – сказала она.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Выступили также магистр естественных наук по специальности геоботаника Аягоз Толенова, кандидат биологических наук, ассоциированный профессор Астанинского ботанического сада Сауле Мухтубаева, кандидат биологических наук, научный сотрудник Астанинского ботанического сада Айжан Жамангара, сотрудник института ботаники и фитоинтродукции Александр Дубынин.конференция, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 21:10

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Натуралист и орнитолог Малик Нукусбеков осветил особенности тюльпанов-эндемиков, указав на угрозы, с которыми сталкиваются эти редкие виды.

тюльпаны, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 21:10

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

По итогам конференции была принята резолюция. Участниками конференции вносится на рассмотрение предложение о включении тюльпанов Грейга, Кауфмана и Регеля во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО с последующей организацией на территории Малого Каратау геопарка для сохранения уникального генофонда тюльпанов Казахстана.

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Айсулу Омарова
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