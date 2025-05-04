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Общество

Более миллиона гектаров земли в Казахстане отдадут под новые культуры: что планируют посеять

Кукурузное поле, кукуруза, сбор кукурузы, урожай, выращивание кукурузы, сбор урожая, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 09:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане продолжают пересматривать рентабельность выращиваемых сельхозкультур на землях страны. Впервые программа диверсификации посевных площадей охватит порядка миллиона га, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве сельского хозяйства РК поясняют, что меры направлены на увеличение площадей под высокорентабельные и востребованные культуры как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Главная цель – снизить зависимость аграрного сектора от монокультуры, в первую очередь зерновых, а также переход к более устойчивой, сбалансированной системе сельхозпроизводства.

К примеру, в 2025 году ожидается значительный рост посевов бобовых, масличных и кормовых культур.

"Площадь под масличными культурами увеличится на 378 тыс. га и составит более 3,3 млн га. Впервые площадь подсолнечника достигнет 1,4 млн га, что на 121 тыс. га больше, чем в прошлом году. Площади льна вырастут на 181 тыс. га, сафлора – на 52 тыс. га, рапса – на 28 тыс. га", – рассказали в министерстве.

Также на 127 тыс. га увеличат посевы кормовых культур, что будет способствовать укреплению кормовой базы животноводства, улучшению севооборота и росту устойчивости сельхозпроизводства в целом.

В Минсельхозе подчеркнули, что за последние два года площадь, которую используют для выращивания пшеницы, сократилась на 750 тыс. га, в том числе на 187 тыс. га в этом году. В ведомстве подчеркнули, что с учетом рыночной ситуации и социальной значимости культур планируется увеличение площадей ячменя на 158 тыс. га и гречихи – на 41 тыс. га.

"С учетом прошлогодней ситуации с урожаем сахарной свеклы ее площадь в 2025 году сократят на 6,7 тыс. га. Она составит 18,4 тыс. га. В то же время организованные хозяйства увеличат площади под картофель на 11,3 тыс. га для насыщения внутреннего рынка", – добавили в министерстве.

Для экономии водных ресурсов площадь хлопчатника составит 135 тыс. га, при этом доля современных технологий капельного орошения увеличится до 50 тыс. га, а площадь традиционного выращивания сократится на 21,4 тыс. га.

В Минсельхозе пояснили, что структура посевных площадей на 2025 год позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в ключевых продуктах, но и укрепить продовольственную безопасность, а также устойчивость агропромышленного комплекса.

Ранее в МИД и Минсельхозе сделали заявление касательно слухов о передаче Китаю казахстанских земель под сельское хозяйство. Эту информацию назвали фейком.

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Андрей Дюсупов
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