Цветущую майскую степь показал известный алматинский фотограф

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вновь порадовал подписчиков прекрасными казахстанскими пейзажами, сообщает Zakon.kz.

На этот раз Доценко выехал в майскую степь, которая в это время года особенно прекрасна.

"Каждый май я ловлю эти моменты – когда наша степь вдруг становится живой акварелью. Алые маки, голубой лен, желтая хориспора – будто природа сама решила сделать выставку цветов на фоне гор", – написал фотограф.

Доценко отметил, что это и есть Казахстан, таким, каким он любит его видеть и показывать подписчикам.

Ранее Дмитрий Доценко восхитил казахстанцев атмосферным видео, снятым недалеко от Алматы.