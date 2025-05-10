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Общество

Цветущую майскую степь показал известный алматинский фотограф

маки, цветы , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2025 15:21 Фото: pixabay
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вновь порадовал подписчиков прекрасными казахстанскими пейзажами, сообщает Zakon.kz.

На этот раз Доценко выехал в майскую степь, которая в это время года особенно прекрасна.

"Каждый май я ловлю эти моменты – когда наша степь вдруг становится живой акварелью. Алые маки, голубой лен, желтая хориспора – будто природа сама решила сделать выставку цветов на фоне гор", – написал фотограф.

Доценко отметил, что это и есть Казахстан, таким, каким он любит его видеть и показывать подписчикам.

Ранее Дмитрий Доценко восхитил казахстанцев атмосферным видео, снятым недалеко от Алматы.

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Андрей Дюсупов
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