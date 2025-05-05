К жителям Алматы и еще трех городов обратились синоптики

Синоптики предупредили жителей Алматы, Атырау, Жезказгана и Актобе о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Соответствующее предупреждение опубликовано сегодня на сайте РГП "Казгидромет".

"5 мая 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Жезказгане, Актобе, Алматы, ночью – в Атырау", – следует из него.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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