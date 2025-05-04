Заморозки, град и пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в РК на понедельник

В 15 областях Казахстана на 5 мая объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с. На севере, юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, в центре Алматинской области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве сохранится высокая пожарная опасность.

Днем Атырауской области на западе ожидаются сильный дождь, град, на юге, западе, севере области гроза. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, на горных перевалах 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере области, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, юге, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На северо-западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Семее ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, юге области на поверхности почвы заморозки 1 градус. На западе, юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер западный, днем порывы 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, ночью на юге порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на юге порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер западный, днем 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, утром и днем на юге, востоке области порывы 15 м/с. На западе, юге области сохраняется, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре области Улытау сохраняется, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке, в центре, горных районах области Жетысу днем ожидается гроза. Ветер западный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На западе, севере, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 5 по 7 мая.