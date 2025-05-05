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Общество

Жители Карагандинской области активно поддерживают республиканскую онлайн-акцию "Дорога к Победе"

Жители Карагандинской области активно поддерживают республиканскую онлайн-акцию &quot;Дорога к Победе&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 16:19 Фото: сайт акимата Карагандинской области
Сегодня, 5 мая 2025 года, жители Карагандинской области принимают активное участие в республиканской онлайн-акции "Дорога к Победе", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К акции присоединились молодежь, ветераны и неравнодушные жители региона. Участники публикуют в социальных сетях фотографии и видеоматериалы памятных мест – памятников, мемориалов, музеев и других значимых объектов, связанных с героическим прошлым нашей страны.

Старт акции в Карагандинской области дали ветераны Сарани, тем самым подчеркнув важность передачи исторической памяти от поколения к поколению.

Одной из первых участников акции стала жительница Сарани Марина Александровна Гофман, которая у стелы 40-летия Победы рассказала о мемориальной стене, расположенной на заднем фоне стелы. Она отметила, что этот мемориал посвящен памяти ветеранов-земляков и первостроителей города, отдавших свой долг Родине в годы войны. На стене высечены имена 1619 участников Великой Отечественной войны, проживавших в Сарани.

Особой частью акции стало участие Тамары Александровны Кучеренко – ветерана здравоохранения Республики Казахстан, труженика тыла времен Великой Отечественной войны, поэтессы и жительницы Сарани. У стелы Победы, установленной к 40-летию Победы, она поздравила земляков с наступающим праздником.

Тамара Александровна пожелала всем мира и согласия, особо подчеркнув вклад тружеников тыла и народа Казахстана в приближение Победы. А также прочла собственное стихотворение, посвященное подвигу народа.

Акцию поддержал и музей Балхаша, который опубликовал видеоролик, посвященный монументу балхашцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах. Памятник был установлен в 1970 году и является знаковым мемориальным объектом города.

"Монумент в Балхаше, расположенный на городской набережной, не только значимый памятник, но и символ благодарности и вечной памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. Он представляет собой важный исторический и культурный объект, который объединяет поколение сегодняшних и будущих граждан, напоминает о героизме и самопожертвовании, проявленных во время войны", – сказала директор городского музея Мадина Абилханова.

Еще один участник акции "Дорога к Победе" – Серик Санаубаев, руководитель Ассоциации предпринимателей Карагандинской области. Он рассказал о значимом памятнике, установленном в годы независимости Казахстана, – бюсте Героя Советского Союза Мартбека Мамраева, открытом в 2018 году в Караганде.

Серик Санаубаев подчеркнул, что этот памятник – яркий символ сохранения исторической памяти и уважения к подвигу казахстанцев, ставших на защиту Отечества.

По его словам, монумент уже стал важным местом патриотического воспитания, куда приходят жители города, чтобы возложить цветы, отдать дань уважения и напомнить подрастающему поколению о цене Победы.

Эти памятные места – свидетельства мужества и самоотверженности казахстанцев в годы войны – становятся центрами внимания, объединяя жителей вокруг общей исторической памяти.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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