На депозиты физлиц хотят наложить некоторые ограничения в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов в Сенате 5 мая 2025 года рассказал, какие поправки предлагается ввести в новый закон о банках в части депозитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Кизатов заявил, что предлагается ограничить риски со стороны банков на привлечение депозитов. "В отношении юридических лиц ограничения устанавливаться не будут. А в отношении физических лиц мы предлагаем установить максимальный размер до 10 млн тенге. Физлица – это наиболее уязвимые клиенты банков в социальном плане. Депозит – это, условно говоря, обязательства банка. Поэтому, мы предлагаем ограничить объем этих обязательств", – пояснил он. Ранее он представил новеллы нового закона "О банках и банковской системе". По его словам, документ призван способствовать укреплению устойчивости банковского сектора, развитию инноваций и стимулировать повышение роли банков в финансировании реального сектора экономики.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: