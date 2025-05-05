Мурал в честь Алии Молдагуловой создал осужденный с нарушением зрения

В одном из пенитенциарных учреждений благодаря инициативе и поддержке сотрудников появился уникальный арт-объект – мурал, посвященный героине Великой Отечественной войны Алие Молдагуловой, сообщает Zakon.kz.

Изображение дополнено моделью винтовки, также сделанной осужденным вручную.

"Особенность этого проекта в том, что автором стал осужденный с нарушением зрения. Мурал был создан в технике настенной живописи и изображает Алию Молдагулову – одну из самых известных женщин-снайперов, Героя Советского Союза. Рядом с изображением героини была размещена выполненная вручную модель винтовки, символизирующая ее боевой путь и подвиг", – рассказали в Министерстве внутренних дел.

Там отметили, что сотрудники учреждения поддержали инициативу, предоставив необходимые материалы и условия для работы.

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