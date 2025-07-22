Хорошую новость сообщили отчисленным студентам военных учебных заведений Казахстана
Ранее она была доступна на портале eGov.kz.
"Теперь подать заявление на восстановление в военное учебное заведение можно прямо со смартфона. В мобильном приложении eGov Mobile стала доступна услуга "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК"... Услуга предназначена для бывших студентов военных учебных заведений, завершивших не менее одного семестра обучения", – говорится в релизе, распространенном во вторник.
В НИТ пояснили, что заявка формируется в цифровом формате, а большинство данных автоматически загружаются из государственных информационных систем, что делает процесс максимально простым и удобным.
При этом важно учесть, что подать заявку можно только в течение одного года с момента отчисления.
Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:
- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;
- перейти в раздел "Услуги" – "Воинский учет";
- выбрать услугу "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК";
- указать информацию об учебном заведении и сроке отчисления;
- предоставить согласие на обработку персональных данных;
- загрузить требуемые документы;
- подписать заявку с использованием ЭЦП или альтернативных методов.
Услуга предоставляется бесплатно, а срок ее оказания составляет 20 рабочих дней. Результат рассмотрения заявки будет доступен в разделе "История личного кабинета". Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.
До 15 сентября 2025 года казахстанцы, подпадающие под второй этап всеобщего декларирования, должны представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Сделать это можно онлайн – через портал eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile.