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Общество

Хорошую новость сообщили отчисленным студентам военных учебных заведений Казахстана

Военный парад, воздушная оборона РК, силы воздушной обороны РК, военные пилоты, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 13:33 Фото: akorda.kz
Бывшим студентам военных учебных заведений Министерства обороны Казахстана сообщили хорошую новость. В АО "Национальные информационные технологии" уточнили, что в eGov Mobile запущена услуга восстановления в военные учебные заведения, сообщает Zakon.kz.

Ранее она была доступна на портале eGov.kz.

"Теперь подать заявление на восстановление в военное учебное заведение можно прямо со смартфона. В мобильном приложении eGov Mobile стала доступна услуга "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК"... Услуга предназначена для бывших студентов военных учебных заведений, завершивших не менее одного семестра обучения", – говорится в релизе, распространенном во вторник.

В НИТ пояснили, что заявка формируется в цифровом формате, а большинство данных автоматически загружаются из государственных информационных систем, что делает процесс максимально простым и удобным.

При этом важно учесть, что подать заявку можно только в течение одного года с момента отчисления.

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

  • авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;
  • перейти в раздел "Услуги" – "Воинский учет";
  • выбрать услугу "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК";
  • указать информацию об учебном заведении и сроке отчисления;
  • предоставить согласие на обработку персональных данных;
  • загрузить требуемые документы;
  • подписать заявку с использованием ЭЦП или альтернативных методов.

Услуга предоставляется бесплатно, а срок ее оказания составляет 20 рабочих дней. Результат рассмотрения заявки будет доступен в разделе "История личного кабинета". Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.

До 15 сентября 2025 года казахстанцы, подпадающие под второй этап всеобщего декларирования, должны представить декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00. Сделать это можно онлайн – через портал eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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