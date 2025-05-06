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Общество

Участок дороги перекроют в Астане на сутки

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 16:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане в связи с ремонтом перекроют участок дороги, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Начинаются работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна ул. Жанаконыс, на участке от ул. Бабатайулы до пр. А. Кенжина. В связи с этим с 8 по 9 мая текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке. При этом движение будет организовано по прилегающим улицам", – сказано в сообщении.

Изображение перекрытия улицы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 16:05

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее в акимате предупредили астанчан о перекрытии ряда улиц в связи с парадом 7 мая.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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