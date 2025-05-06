Участок дороги перекроют в Астане на сутки
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане в связи с ремонтом перекроют участок дороги, сообщает Zakon.kz.
Об этом предупредили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Начинаются работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна ул. Жанаконыс, на участке от ул. Бабатайулы до пр. А. Кенжина. В связи с этим с 8 по 9 мая текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке. При этом движение будет организовано по прилегающим улицам", – сказано в сообщении.
Фото: акимат Астаны
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Ранее в акимате предупредили астанчан о перекрытии ряда улиц в связи с парадом 7 мая.
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