Участок дороги перекроют в Астане на сутки

В Астане в связи с ремонтом перекроют участок дороги, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Начинаются работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна ул. Жанаконыс, на участке от ул. Бабатайулы до пр. А. Кенжина. В связи с этим с 8 по 9 мая текущего года будет полностью перекрыто движение на данном участке. При этом движение будет организовано по прилегающим улицам", – сказано в сообщении.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее в акимате предупредили астанчан о перекрытии ряда улиц в связи с парадом 7 мая.