Исторический долг и главную задачу каждого казахстанца назвал Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 29 августа 2025 года на научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РК, назвал исторический долг и главную задачу каждого казахстанца, сообщает Zakon.kz.
Как заявил президент, "мы должны войти в историю как поколение эпохи Возрождения казахского народа". Он отметил, что "нам выпала ответственность жить в это время и вместе формировать будущее страны".
"Нашему поколению предстоит не просто быть свидетелями перемен, а самим творить великие свершения. Мы должны оставить потомкам развитое, цивилизованное и правовое государство. Это наш исторический долг. Для достижения этой цели мы строим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. В конечном счете в этом и заключается национальная идеология. Наша главная задача – стать передовой и конкурентоспособной нацией, повысить благосостояние народа, сохранить стабильность в стране и обеспечить общественное согласие".Касым-Жомарт Токаев
Глава государства также подчеркнул, что "Конституция – это священное достояние казахского народа, и каждая ее статья должна неукоснительно соблюдаться".
"Как вы знаете, 8 сентября я выступлю с Посланием народу, в котором определю важнейшие цели и задачи экономической и социальной политики страны".Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент объяснил, почему им было принято решение осуществить реформу Конституции 1995 года, а ее смысловую основу оставить в силе.
