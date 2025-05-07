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Общество

Шоу дронов состоится в Алматы в честь 80-летия Победы: где и когда его можно увидеть

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Образы героев Великой Отечественной войны, которые создадут с помощью дронов, появятся в небе Алматы в День Победы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акимата мегаполиса, шоу дронов состоится 9 мая в 21:00 на площади Абая.

"Горожан и гостей Алматы ждет уникальное световое шоу – масштабное представление с участием свыше 500 дронов. Главным акцентом зрелищной программы станут образы национальных героев, прославивших Казахстан в годы войны. В небе над Алматы оживут образы легендарных героинь – Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, а также образ Бауыржана Момышулы", – отметили в акимате.

С помощью новейших технологий и световой анимации они предстанут перед зрителями в символических сценах, передающих их подвиги и силу духа.

Фото: акимат Алматы

В программе шоу также появятся журавли – как символ памяти, а завершением станет надпись "Жеңіс күні құтты болсын!" на фоне казахского орнамента.

Увидеть шоу можно будет с нескольких площадок города. Основными станут:

  • площадь Абая;
  • территория у гостиницы "Казахстан";
  • локация возле Caspian University;
  • участки вдоль проспекта Абая – от проспекта Назарбаева до проспекта Достык.

В акимате напомнили, что в связи с подготовкой и проведением мероприятия 9 мая с 18:00 до 21:30 в центре города введут временное ограничение движения транспорта. Перекрытие затронет проспект Абая на участке от проспекта Назарбаева до проспекта Достык, а также проспект Достык – от улицы Курмангазы до улицы Сатпаева.

Ранее казахстанцам рассказали, где и когда запустят праздничный салют ко Дню Победы в Астане.

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Андрей Дюсупов
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