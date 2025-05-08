В МИД рассказали, зачем Генконсульство США в Алматы переедет в новое здание

Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин 8 мая 2025 года в кулуарах Сената рассказал, зачем Генконсульство США в Алматы переедет в новое здание, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что американцы арендуют два здания в Алматы для консульства. И как только будет построено новое здание – сотрудники переедут туда.

"Когда переезжаем в другую новую квартиру, мы же там не оставляем никого. Просто штат переедет в новое здание", – сказал Акан Рахметуллин.

Он пояснил, что после ратификации закона акимат Алматы и генконсульство США заключат соглашение, где будет детально расписана процедура переезда. Акан Рахметуллин считает, что американцы не будут затягивать вопрос со строительством.

Здание будут строить американские компании.

Ранее депутаты Сената ратифицировали межправительственное соглашение о предоставлении США земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения в Алматы. 70 593 кв. м. предоставляется в аренду сроком на 49 лет за 25,3 млн долларов. В здании также разместят представительство Министерства торговли США, Агентство по борьбе с наркотиками и Коммерческую службу США.