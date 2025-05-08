#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
514.5
582.67
6.35
Общество

В МИД рассказали, зачем Генконсульство США в Алматы переедет в новое здание

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 12:53 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин 8 мая 2025 года в кулуарах Сената рассказал, зачем Генконсульство США в Алматы переедет в новое здание, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что американцы арендуют два здания в Алматы для консульства. И как только будет построено новое здание – сотрудники переедут туда.

"Когда переезжаем в другую новую квартиру, мы же там не оставляем никого. Просто штат переедет в новое здание", – сказал Акан Рахметуллин.

Он пояснил, что после ратификации закона акимат Алматы и генконсульство США заключат соглашение, где будет детально расписана процедура переезда. Акан Рахметуллин считает, что американцы не будут затягивать вопрос со строительством.

Здание будут строить американские компании.

Ранее депутаты Сената ратифицировали межправительственное соглашение о предоставлении США земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения в Алматы. 70 593 кв. м. предоставляется в аренду сроком на 49 лет за 25,3 млн долларов. В здании также разместят представительство Министерства торговли США, Агентство по борьбе с наркотиками и Коммерческую службу США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Вьетнам заинтересовался улучшением сервиса аэропорта в Кызылординской области
Общество
13:05, Сегодня
Вьетнам заинтересовался улучшением сервиса аэропорта в Кызылординской области
Конфликт Индии и Пакистана: будет ли эвакуация казахстанцев
Общество
12:46, Сегодня
Конфликт Индии и Пакистана: будет ли эвакуация казахстанцев
Почему ветеран не попал на парад Победы, объяснили власти Астаны
Общество
12:46, Сегодня
Почему ветеран не попал на парад Победы, объяснили власти Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: