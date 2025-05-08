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Право

Сенат ратифицировал соглашение о предоставлении земучастка для консульского учреждения США в Алматы

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 11:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 8 мая 2025 года ратифицировали межправительственное соглашение о предоставлении США земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписано 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке. Земельный участок площадью 70 593 кв. м. предоставляется в аренду сроком на 49 лет с даты заключения дополнительного договора аренды. Размер арендной платы за указанный период аренды составит 25,3 млн долларов и будет выплачен единым платежом в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу настоящего соглашения.

"На сегодняшний день у США в Казахстане имеется только одно Генеральное консульство – в Алматы. В то же время Казахстан имеет два Генеральных консульства в США – в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Сан-Франциско является воротами в Кремниевую долину и центром инноваций и новых технологий. Открытие консульства в Алматы позволило бы Казахстану развивать связи с инновационными компаниями, расширить возможности поддержки казахстанских граждан за рубежом, укрепить свой имидж на международной арене. С момента открытия и при содействии Генерального консульства Казахстана в Сан-Франциско ряд американских компаний расширили сотрудничество с Казахстаном: Apple, Google, Meta, Microsoft, StartX Stanford, создан Silkroad Innovation Hub, основанный гражданами Казахстана", – сказал сенатор Сергей Ершов. 

Также правительство США освобождается от уплаты каких-либо налогов, таможенных платежей и самостоятельно оплачивает все расходы, связанные со строительством, содержанием и ремонтом здания консульства, а также оплатой коммунальных услуг. 

На арендуемом участке Генерального консульства в том числе планируется разместить представительство Министерства торговли США, Агентство по борьбе с наркотиками, Коммерческую службу США. 

Генеральное консульство США станет крупнейшим визовым хабом в Центральной Азии. Это укрепит инвестиционную привлекательность Казахстана, привлечет прямые иностранные инвестиции, создаст новые рабочие места и будет способствовать росту бизнеса и сферы услуг.

После ратификации соглашения американская сторона выдаст разрешение на открытие Генерального консульства Казахстана в городе Хьюстоне.

"Хьюстон – это центр ведущих технологических компаний и стартапов, разрабатывающих решения с использованием искусственного интеллекта, а также город с большими возможностями в сферах инноваций, энергетики и медицины. Открытие консульства в Хьюстоне позволит укрепить инвестиционное и экономическое сотрудничество с США и обеспечит доступность консульских и нотариальных услуг для казахстанской диаспоры", – отметил сенатор Амангельды Нугманов.

Ранее Соглашение ратифицировали депутаты Мажилиса. 

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Бауыржан Муканов
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