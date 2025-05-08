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Общество

В Алматы с мая по август будут отключать горячую воду

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 16:52 Фото: pexels
С завершением отопительного сезона в Алматы стартует плановый ремонт котельных. Эти меры необходимы для подготовки оборудования к следующей зиме и проводятся в строгом соответствии с нормативными требованиями, сообщает Zakon.kz.

Так, ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" приступает к ремонтным работам по графику, утвержденному в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта.

В связи с чем на некоторых участках производится вынужденное отключение горячего водоснабжения.

Стоит отметить, что остановка котельных осуществляется не чаще одного раза в год.

На крупных объектах – "Орбита", "Юго-Восточная", "Южная" и "Аккент" – есть возможность переключения на другие тепловые сети, что позволяет избежать отключений.

Однако на некоторых котельных временное прекращение подачи горячей воды все же необходимо:

  • котельная "Поликлиника №2" (Медеуский р-н): с 12 по 16 мая;
  • котельная "Тех.лицей №71" (Турксибский р-н): с 12 по 16 мая;
  • котельная "Школа №85" (Турксибский р-н): с 12 по 16 мая;
  • котельная "13-й военный городок" (Турксибский р-н): с 12 мая по 16 мая;
  • котельная "Волочаевская, 381" (Турксибский р-н): с 19 мая по 23 мая;
  • котельная "Сейфуллина №68Б" (Турксибский р-н): 19 мая по 23 мая;
  • котельная "Беспакова" (Жетысуский р-н): с 19 мая по 23 мая;
  • котельная "Премьера" (Наурызбайский р-н): с 9 по 16 июня;
  • котельная "Жас-Канат" (Турксибский р-н): с 9 по 23 июня;
  • котельная "Аэропорт" (Турксибский р-н): с 9 июня по 3 июля;
  • котельная "Кокжиек" (Жетысуский р-н): с 21 июля по 8 августа.
"В 2025 году запланирован ремонт на 43 малых котельных, где отключения горячей воды не превысят одной недели".Пресс-служба ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

С подробным графиком ремонта можно ознакомиться на официальном сайте: atke.kz.

Ранее стало известно, что в рамках проведения праздничной церемонии возложения цветов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 мая 2025 года в районе парка 28 гвардейцев-панфиловцев Алматы будет временно ограничено движение транспорта.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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