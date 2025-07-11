Алматинцам массово отключают горячую воду

Фото: акимат Алматы

В Алматы с неплательщиков за отопление и горячую воду взыскивают миллиардные задолженности через суд. В рамках этого процесса арестовывают имущество и банковские счета, вводится запрет на выезд за границу и отключают от горячего водоснабжения до полного погашения долга, сообщает Zakon.kz.

По информации ТОО "Алматинские тепловые сети", несмотря на неоднократные предупреждения о задолженности, часть потребителей все еще игнорируют требования поставщика коммунальных услуг. "С начала текущего года в Алматы ограничено горячее водоснабжение более чем у 600 абонентов, не оплативших за поставленную теплоэнергию. Кроме того, юридическим лицам направлено 3345 досудебных претензий. Проведена работа по взысканию задолженности с 5184 неплательщиков, имеющих долги за отопление и горячее водоснабжение. Для этого поданы иски в суды, а также направлены заявления нотариусам для составления исполнительных надписей", – сказано в сообщении. Судебные исполнители продолжают мероприятия по взысканию задолженности. В отношении 1754 должников, не оплативших услуги, уже приняты ограничительные меры: наложены аресты на имущество 926 неплательщиков (как движимое, так и недвижимое);

арестованы 822 банковских счета;

в отношении 254 должников введен запрет на выезд за пределы Казахстана;

удержана задолженность из заработной платы и иных доходов у 144 граждан. На сегодня суммарная задолженность алматинских потребителей за уже использованные горячую воду и отопление составляет порядка 2 млрд тенге. В Министерстве труда и социальной защиты населения сегодня, 11 июля, рассказали о проверке государственных инспекторов, которая выявила, что на 92 предприятиях страны задолжали зарплату сотрудникам.

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